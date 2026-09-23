Η ζωή μας… στη ρουλέτα!

Δυστυχώς το ερώτημα αυτό καίει και είναι σαν ο Θεός και ο Διάβολος να  παίζουν τις ζωές μας που βρίσκονται στοιβαγμένες στο τρένο της Τεχνικής Νοημοσύνης στη ρουλέτα

Θεόδωρος Γιάνναρος

Η ζωή μας… στη ρουλέτα!
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Αυτό που ξαφνικά μας ήρθε κατακούτελα είναι, πως δεν είναι απαραίτητο να μας αφανίσει ένας τεράστιος κομήτης ή κάποιος γιγαντιαίων διαστάσεων μετεωρίτης, ούτε καν οι εξωγήινοι που σίγουρα κάπου εκεί έξω υπάρχουν, αλλά κάτι που μόνοι μας δημιουργήσαμε και μάλιστα είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτό, που όπως φαίνεται προσπερνούμε έτσι απλά, τον κίνδυνο μια μέρα να μας κάνει “παρελθόν” σκοτώνοντάς μας όλους και δυστυχώς οι κίνδυνοι δεν αναφέρονται …

Μέσα σε μόνο λίγες ημέρες ήρθαν τα πάνω κάτω και ένα επτασφράγιστο “μυστικό” διέρρευσε κάτω από τις θωρακισμένες πόρτες των δημιουργών του και πλέον ο “προβληματισμός” και ο εξ’ αυτού “συναγερμός” για τους άπειρους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει χτυπήσει κόκκινο. Έτσι ή ΑΙ και τα μυστικά της για τον αντίκτυπο στην Ανθρωπότητα ξέφυγε από τα μυστικά εργαστήρια στο Σίλικον Βάλεϊ και πέρασε στην καθημερινότητα όλων μας… στην καθημερινότητά δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Αμερική και Κίνα.

Το ερώτημα που κυριαρχεί και που αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις βρίσκεται πλέον σε αυτό που μέχρι χθες συναντούσαμε σε ταινίες του Χόλυγουντ ή σε σειρές επιστημονικής φαντασίας του Netflix: “τελικά μήπως η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελιχθεί σε απειλή για τον ίδιο τον άνθρωπο, με την υπερνοημοσύνη να ξεπερνά κάποια στιγμή τις ανθρώπινες δυνατότητες;”.

Δυστυχώς το ερώτημα αυτό καίει και είναι σαν ο Θεός και ο Διάβολος να παίζουν τις ζωές μας που βρίσκονται στοιβαγμένες στο τρένο της Τεχνικής Νοημοσύνης στη ρουλέτα… κάτι όπως στο τραγούδι “Spanish train” του Κρις ντε Μπουργκ… μόνο που εκεί έπαιζαν τις ζωές των ανθρώπων στο πόκερ και όπως πάντα, ο Διάβολος έκλεβε για να κερδίσει…

Όλα πλέον μας προϊδεάζουν, πως υπάρχει ένας πολύ πιθανός “υπαρξιακός κίνδυνος”, για την Ανθρωπότητα εάν η πανίσχυρη αυτή τεχνολογία βρεθεί σε λάθος χέρια και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπους που θα προκαλούσαν ανείπωτη καταστροφή, σπέρνοντας τον όλεθρο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

Η ιστορία του 27χρονου μαθηματικού Τζέικομπ Κόξον που παραιτούμενος από την εταιρεία που εργάζονταν, αποφάσισε να κάνει γνωστούς τους λόγους που τον ώθησαν να εγκαταλείψει την προοπτική μιας μεγάλης και καλοπληρωμένης καριέρας, έγινε τελικά η αφορμή για να ξανά-ανοίξει αλλά με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, η συζήτηση σχετικά με τα όρια της AI, τον έλεγχο και τις κόκκινες γραμμές για τα ισχυρά μοντέλα και το κατά πόσο η ανθρωπότητα είναι πραγματικά έτοιμη να διαχειριστεί μια τεχνολογία που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και που όπως αποδεικνύεται, ενδέχεται κάποια στιγμή να μην έχει πια όρια.

Αν και ανέκαθεν ή μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια, πολλοί ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης ανά τον κόσμο εξέπεμπαν κρυφούς συναγερμούς, αλλά ποτέ δεν προκλήθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα - μετά το μπουρλότο της διαρροής μηνυμάτων κινδύνου - τέτοιο κύμα ανησυχίας και φόβου στον πλανήτη, που αφορά πλέον στην δημόσια αποκάλυψη όσων οι ίδιοι οι ερευνητές της Τεχνητής Νοημοσύνης συζητούν μεταξύ τους πίσω από ερμητικά κεκλεισμένος πόρτες ασφαλείας.

Μετά τις αποκαλύψεις του Βρετανού ερευνητή, η συζήτηση έχει πλέον αλλάξει επίπεδο και κυμαίνεται από απλές λεπτομέρειες για τεχνικές ασφαλείας, μέχρι σενάρια ολοκληρωτικής καταστροφής σε περίπτωση που τα μοντέλα συνεχίσουν να βελτιώνονται με αυτόν τον ρυθμό και μάλιστα μέσα στα επόμενα ίσως 10-15 χρόνια.

Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει, αν ξυπνήσουμε μια μέρα και διαπιστώσουμε με τρόμο, ότι τα ίδια τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μας ξεπέρασαν και έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να δημιουργούν τα ίδια -χωρίς να ρωτούν τους κατασκευαστές τους, την επόμενη γενιά ακόμα πιο έξυπνων και ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αυτονομούνται… με τα πρώτα σημάδια αυτής της διαδικασίας μετάλλαξης των συστημάτων αυτών, να είναι ήδη ορατά στους ερευνητές!

Είναι μήπως τυχαίο, το γεγονός ότι, η AI μπορεί να παράξει fake πληροφορίες, γνωστές ως “hallucinations”, δεν αποτελεί κάποιο μεμονωμένο φαινόμενο που κάποια στιγμή συνέβη, αλλά δυστυχώς συμβαίνει αρκετά συχνά!

Είναι μήπως μια απλή σύμπτωση -μια τυχαία αστοχία, το ότι ένα λάθος διάγνωσης της τεχνητής νοημοσύνης λίγο έλειψε να οδηγήσει την Αμερική σε πιθανό πόλεμο με την Κίνα και να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων;

Παρά την προγραμματισμένη συνάντησή του προέδρου Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, μία συμφωνία για τον περιορισμό της ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας θεωρείται από δύσκολη έως απίθανη, καθώς η Κίνα δεν θα ήθελε να καπαρώσει επίσημα και με τη βούλα τη δεύτερη θέση, πίσω από την Αμερική.

Πολλά μπορεί να θέλουμε να πούμε, αλλά μάλλον, εδώ που έχουμε πλέον φθάσει, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μια κακή ιδέα και σε ένα κάκιστο αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα…

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