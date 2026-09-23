Σκάνδαλο στη διαστημική δύναμη της Βρετανίας: Συνελήφθη ο επικεφαλής της για σεξουαλικό αδίκημα

Η σύλληψή του επιβεβαιώθηκε από τη στρατονομία, ενώ ο ίδιος τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σκάνδαλο στη διαστημική δύναμη της Βρετανίας: Συνελήφθη ο επικεφαλής της για σεξουαλικό αδίκημα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αντιπτέραρχος Τζέιμι Τόμσον, επικεφαλής της διαστημικής δύναμης της Βρετανίας, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα και κλοπή.
  • Η έρευνα για την κλοπή έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελική Αρχή Υπηρεσιών για απόφαση απαγγελίας κατηγορίας, ενώ η έρευνα για το σεξουαλικό αδίκημα συνεχίζεται.
  • Η ανάληψη της θέσης από τον Τόμσον διήρκησε μόλις δύο μήνες από τον διορισμό του τον Ιούνιο με ετήσιο μισθό περίπου 128.000 ευρώ.
  • Η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου, υπεύθυνη για στρατιωτικές διαστημικές επιχειρήσεις, ετοιμάζει το Συνέδριο Διαστημικής Ισχύος 2026 και έχει ξεκινήσει τη Διαστημική Στρατηγική για ανάπτυξη της χώρας ως διαστημικής στρατιωτικής δύναμης.
  • Ο Σμήναρχος Darren Whiteley αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση της διαστημικής δύναμης μετά τη διαθεσιμότητα του Τόμσον.
Snapshot powered by AI

Μόλις δύο μήνες διήρκησε η θητεία του νέου επικεφαλής της διαστημικής δύναμης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς φέρεται να ενεπλάκη σε σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα και κλοπή.

Ο Αντιπτέραρχος Τζέιμι Τόμσον διορίστηκε στη θέση τον Ιούνιο με ετήσιο μισθό περίπου 128.000 ευρώ, βρίσκεται υπό έρευνα, και η τελική απόφαση για το αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες θα ληφθεί από την Εισαγγελική Αρχή Υπηρεσιών (SPA).

Ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης Σοβαρού Εγκλήματος Άμυνας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα μέλος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη σε σχέση με αναφορές κλοπής και σοβαρού σεξουαλικού αδικήματος που αφορούσε έναν ενήλικα.

«Η έρευνα για κλοπή έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελική Αρχή (SPA) για απόφαση απαγγελίας κατηγορίας.

«Η έρευνα για το φερόμενο σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα παραμένει σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωνικής Συμπεριφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, απαγορεύεται η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή, σωματική ή λεκτική και οποιεσδήποτε εκδηλώσεις στοργής που μπορεί να προκαλέσουν προσβολή.

Οι ισχυρισμοί εναντίον του Τόμσον προέκυψαν καθώς η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Συνέδριο Διαστημικής Ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου 2026, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας Wes Streeting και τον Αρχηγό του Αεροπορικού Επιτελείου (CAS) Στρατάρχη Sir Harvey Smyth.

Έρχεται επίσης λίγες μέρες αφότου η κυβέρνηση ξεκίνησε τη Διαστημική Στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα σχέδιο για την ανάπτυξη αυτής της χώρας ως στρατιωτικής δύναμης στο διάστημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της ικανότητας στο διάστημα. Η έδρα της βρίσκεται στο RAF High Wycombe, στο Buckinghamshire.

Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Σμήναρχος Darren Whiteley.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

17:07LIFESTYLE

«Κρίνο & Αγκάθι»: Μυστικά και πάθη αποκαλύπτονται - Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η στιγμή της εκτίναξης 2 πιλότων της RAF από αεροσκάφος που συνετρίβη – Βίντεο

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Την Πέμπτη η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος

17:03ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση για την άλωση της Τριπολιτσάς: «Η ελληνική σφαγή δεν θα ξεχαστεί ποτέ» - Βίντεο με AI και οχετός κατά του Κολοκοτρώνη

17:01ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Διαρκώς μειώνονται τα ποσά που απορροφούν οι κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη διαστημική δύναμη της Βρετανίας: Συνελήφθη ο επικεφαλής της για σεξουαλικό αδίκημα

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση Πιερρακάκη στα κράτη – μέλη της ΕΕ για άντληση έως €15 δισ. από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια

16:42ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έως και 4,6°C ανέβηκε η θερμοκρασία στον Ειρηνικό - Παρόμοια κορύφωση τον Νοέμβριο του 2015

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Αναβρασμός στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνετρίβη αεροσκάφος της RAF - Τραυματίες 2 πιλότοι

16:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ζωή μας… στη ρουλέτα!

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα για το «ή εμείς ή αυτοί» – Μήνυμα και στους ανεξάρτητους βουλευτές

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ σε οικονομία, ναυτιλία και περιφερειακή ασφάλεια

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο εισήλθε στον πολωνικό ενάεριο χώρο - Απογειώθηκαν μαχητικά

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

16:08ANNOUNCEMENTS

«Λογοθεραπεία δια βίου: Από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία» - 5o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

16:05LIFESTYLE

Αποκάλυψη για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Γιατρός συνταγογραφούσε κεταμίνη στον γιο της Σίντι Κρόφορντ – Οι ομοιότητες με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου - Τον βρήκαν στο γραφείο του συνάδελφοί του

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνετρίβη αεροσκάφος της RAF - Τραυματίες 2 πιλότοι

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά – Στο τραπέζι ποσά έως και € 1.440 ευρώ

14:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές – Πώς θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδότηση: Πώς τα «χαμένα» ένσημα αυξάνουν τη σύνταξη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

15:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα - «Τον έσπρωξα μόνο», ισχυρίστηκε ο 76χρονος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στη Μεταμόρφωση η κηδεία της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα - Η επιθυμία της οικογένειάς της

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Αναβρασμός στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

16:43ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση Πιερρακάκη στα κράτη – μέλη της ΕΕ για άντληση έως €15 δισ. από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ