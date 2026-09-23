Σκάνδαλο στη διαστημική δύναμη της Βρετανίας: Συνελήφθη ο επικεφαλής της για σεξουαλικό αδίκημα

Snapshot Ο Αντιπτέραρχος Τζέιμι Τόμσον, επικεφαλής της διαστημικής δύναμης της Βρετανίας, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα και κλοπή.

Η έρευνα για την κλοπή έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελική Αρχή Υπηρεσιών για απόφαση απαγγελίας κατηγορίας, ενώ η έρευνα για το σεξουαλικό αδίκημα συνεχίζεται.

Η ανάληψη της θέσης από τον Τόμσον διήρκησε μόλις δύο μήνες από τον διορισμό του τον Ιούνιο με ετήσιο μισθό περίπου 128.000 ευρώ.

Η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου, υπεύθυνη για στρατιωτικές διαστημικές επιχειρήσεις, ετοιμάζει το Συνέδριο Διαστημικής Ισχύος 2026 και έχει ξεκινήσει τη Διαστημική Στρατηγική για ανάπτυξη της χώρας ως διαστημικής στρατιωτικής δύναμης.

Ο Σμήναρχος Darren Whiteley αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση της διαστημικής δύναμης μετά τη διαθεσιμότητα του Τόμσον. Snapshot powered by AI

Μόλις δύο μήνες διήρκησε η θητεία του νέου επικεφαλής της διαστημικής δύναμης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς φέρεται να ενεπλάκη σε σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα και κλοπή.

Ο Αντιπτέραρχος Τζέιμι Τόμσον διορίστηκε στη θέση τον Ιούνιο με ετήσιο μισθό περίπου 128.000 ευρώ, βρίσκεται υπό έρευνα, και η τελική απόφαση για το αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες θα ληφθεί από την Εισαγγελική Αρχή Υπηρεσιών (SPA).

Ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης Σοβαρού Εγκλήματος Άμυνας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα μέλος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη σε σχέση με αναφορές κλοπής και σοβαρού σεξουαλικού αδικήματος που αφορούσε έναν ενήλικα.

«Η έρευνα για κλοπή έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελική Αρχή (SPA) για απόφαση απαγγελίας κατηγορίας.

«Η έρευνα για το φερόμενο σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα παραμένει σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωνικής Συμπεριφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, απαγορεύεται η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή, σωματική ή λεκτική και οποιεσδήποτε εκδηλώσεις στοργής που μπορεί να προκαλέσουν προσβολή.

Οι ισχυρισμοί εναντίον του Τόμσον προέκυψαν καθώς η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Συνέδριο Διαστημικής Ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου 2026, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας Wes Streeting και τον Αρχηγό του Αεροπορικού Επιτελείου (CAS) Στρατάρχη Sir Harvey Smyth.

Έρχεται επίσης λίγες μέρες αφότου η κυβέρνηση ξεκίνησε τη Διαστημική Στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα σχέδιο για την ανάπτυξη αυτής της χώρας ως στρατιωτικής δύναμης στο διάστημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Η Διαστημική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της ικανότητας στο διάστημα. Η έδρα της βρίσκεται στο RAF High Wycombe, στο Buckinghamshire.

Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Σμήναρχος Darren Whiteley.