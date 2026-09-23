Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι

Το πόδι του οδηγού φέρεται να κόλλησε στο γκάζι με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να ακολουθήσει ξέφρενη πορεία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οδηγός 30 ετών στη Θεσσαλονίκη έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
  • Το ΙΧ παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι στην οδό Μοναστηρίου.
  • Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
  • Μια περαστική γυναίκα δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν από θαύμα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Όπως αναφέρει το voria.gr, στις 11:50 ο οδηγός του ΙΧ, 30 ετών, φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι ήταν εν κινήσει με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στο γκάζι και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο μάλιστα χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

«Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης μια γυναίκα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο και είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το ΙΧ του 30χρονου.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

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