Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά

Αυξάνεται οριζόντια η ενίσχυση – Περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχοι – Στο τραπέζι ποσά από 120 έως 960 ευρώ και έως 1.440 ευρώ στις πιο κρύες περιοχές

Κώστας Τσιτούνας

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά
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  • Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 θα αυξηθεί οριζόντια κατά περίπου 20%, για περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά.
  • Τα ποσά του επιδόματος αναμένεται να κυμανθούν από 120 ευρώ ως κατώτατο επίπεδο έως 960 ευρώ βασικό ανώτατο ποσό, με δυνατότητα αύξησης έως 1.440 ευρώ σε περιοχές με υψηλούς κλιματικούς συντελεστές ψύχους.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με όρια 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, και περιουσιακά όρια 200.000 έως 300.000 ευρώ.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο μέσω κρατικής παρέμβασης και συμμετοχής των διυλιστηρίων.
  • Η τελική υπουργική απόφαση, που αναμένεται έως τα μέσα Οκτωβρίου, θα ορίσει με ακρίβεια τα ποσά του επιδόματος και τον τρόπο καταβολής τους στους δικαιούχους.
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Μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης θα δουν φέτος τα νοικοκυριά, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει την τελική παρέμβαση ενόψει της έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Η βασική αλλαγή για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 είναι η οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς διεύρυνση των δικαιούχων. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει προαναγγείλει ότι το ποσό αυξάνεται, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει κάνει λόγο για «σημαντική αύξηση» που θα αφορά όλους τους δικαιούχους, περίπου 1,17 εκατομμύρια πολίτες.

Οι σχέσεις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν την επόμενη Δευτέρα. Οι πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι οι σχεδιασμοί για το πετρέλαιο κινησης έχουν κλειδώσει, αλλά για το θέρμανσης η κυβέρνηση θέλει να είναι κοντά στις 15 Οκτωβρίου για αναγνωρίζει επακριβώς της διεθνείς διακυμάνσεις και να ορίσει επακριβώς το σχετικό επίδομα.

Στο τραπέζι αύξηση έως 20%

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την αύξηση να κινείται περίπου στο 20%, αν και ο τελικός συντελεστής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην οριστική υπουργική απόφαση.

Με βάση τα ποσά που εξετάζονται, η νέα κλίμακα μπορεί να κινηθεί περίπου:

  • από 120 ευρώ αντί για 100 ευρώ στο κατώτατο επίπεδο, έως 960 ευρώ ως βασικό ανώτατο ποσό, ενώ στις περιοχές με τους υψηλότερους συντελεστές ψύχους το ποσό μπορεί να φτάσει έως περίπου 1.440 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποτελούν τον επικρατέστερο σχεδιασμό που μεταδίδεται τις τελευταίες ημέρες και όχι ακόμη οριστικοποιημένα ποσά. Η τελική εικόνα θα κλειδώσει με την υπουργική απόφαση.

Ποιοι θα πάρουν τα περισσότερα

Το σύστημα των κλιματικών συντελεστών παραμένει. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες.

Στην κορυφή βρίσκονται περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της ορεινής χώρας, όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά και η Δράμα.

Η λογική είναι απλή: όσο μεγαλύτερες οι ανάγκες θέρμανσης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, τόσο μεγαλύτερη η επιδότηση.

Ίδια τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε αλλαγή των βασικών κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του επιδόματος δεν θα συνοδευτεί από άνοιγμα της πόρτας σε περισσότερους δικαιούχους.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα:

  • 16.000 ευρώ για άγαμους
  • 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης
  • 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, παραμένουν τα περιουσιακά όρια των 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ

Η αύξηση του επιδόματος έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει και την τιμή του ίδιου του πετρελαίου θέρμανσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, με κρατική παρέμβαση και συμμετοχή των διυλιστηρίων. Παράλληλα εξετάστηκε εκ νέου η παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους της αγοράς.

Πρόκειται ουσιαστικά για διπλή παρέμβαση: χαμηλότερη τιμή στην αντλία και μεγαλύτερη επιδότηση για τα νοικοκυριά.

Περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχοι

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το επίδομα δεν αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, πέρυσι περίπου 600.000 νοικοκυριά επέλεξαν πετρέλαιο θέρμανσης, περίπου 175.000 φυσικό αέριο, σχεδόν 320.000 ηλεκτρική ενέργεια και περίπου 75.000 καυσόξυλα.

Η φετινή αύξηση έχει ανακοινωθεί ως οριζόντια, ώστε να αφορά όλες αυτές τις κατηγορίες δικαιούχων.

Πότε θα φανεί το πραγματικό ποσό

Το τελικό ποσό που θα δει κάθε νοικοκυριό δεν θα είναι ίδιο. Θα εξαρτηθεί από το είδος θέρμανσης, την περιοχή, τον κλιματικό συντελεστή και τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπει το σύστημα.

Γι' αυτό και τα ποσά των 120, 960 και 1.440 ευρώ πρέπει προς το παρόν να αντιμετωπίζονται ως ο επικρατέστερος σχεδιασμός και όχι ως οριστική κλίμακα.

Η τελική υπουργική απόφαση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τόσο την ακριβή αύξηση όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα περάσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει το κόστος ενός δύσκολου χειμώνα για τα νοικοκυριά. Από τη μία πλευρά επιχειρεί να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και από την άλλη αυξάνει το επίδομα θέρμανσης.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι φέτος δεν αλλάζει τόσο το ποιοι δικαιούνται επίδομα, όσο το πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι ήδη το δικαιούνται.

Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο της φετινής αλλαγής: περισσότερα χρήματα στους ίδιους περίπου δικαιούχους, με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης.

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