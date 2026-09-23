Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από καυγά

Τους εκτέλεσε με τέσσερις σφαίρες

Παναγιώτης Βελισσάρης

Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από καυγά
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 90χρονος άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων 85 και 82 ετών στο χωριό Λαγκόρ στα Γαλλικά Πυρηναία.
  • Ο δράστης πυροβόλησε τα θύματα τέσσερις φορές στα όρια των κήπων των δύο ιδιοκτησιών.
  • Οι δύο οικογένειες βρίσκονταν σε διαμάχη για αρκετές δεκαετίες, με προηγούμενες απειλές από τον δράστη.
  • Δεν υπήρχαν μάρτυρες παρόντες στη σκηνή, αλλά γείτονες άκουσαν τους πυροβολισμούς και ξεκίνησε έρευνα από τη χωροφυλακή του Ορτέζ.
  • Τα θύματα ήταν αγαπητά μέλη της κοινότητας και ζούσαν στο χωριό περίπου τριάντα χρόνια.
Snapshot powered by AI

Ένας 90χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στο χωριό Λαγκόρ, στα Γαλλικά Πυρηναία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ανδρόγυνο 85 και 82 ετών έπεσε νεκρό από το όπλο του 90χρονου, ο οποίος τους πυροβόλησε συνολικά 4 φορές.

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στα όρια μεταξύ των κήπων των δύο ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, οι δύο οικογένειες βρίσκονταν σε σύγκρουση εδώ και «αρκετές δεκαετίες».

«Είχα ήδη προσπαθήσει να μεσολαβήσω, χωρίς επιτυχία», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα σε «απειλές» εκ μέρους του φερόμενου ως δράστη. «Υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν οι πράξεις. Δεν πιστεύαμε ότι θα έφτανε μέχρι εκεί».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, κανένας μάρτυρας δεν ήταν παρών στη σκηνή, αν και ορισμένοι γείτονες που βρίσκονταν κοντά άκουσαν τους πυροβολισμούς. Ξεκίνησε αμέσως έρευνα, η οποία ανατέθηκε στη χωροφυλακή του Ορτέζ. Οι ερευνητές συνεχίζουν πλέον το έργο τους, κυρίως για να διασαφηνίσουν τις περιστάσεις αυτού του τραγικού συμβάντος.

«Αγαπητοί από όλους»

Τα θύματα, ένας 85χρονος άνδρας και μια 82χρονη γυναίκα, ζούσαν στο χωριό εδώ και περίπου τριάντα χρόνια. «Είχαν ενταχθεί πολύ καλά στην κοινότητα. Ο κύριος συμμετείχε ενεργά στη ζωή του χωριού και ειδικά στις δραστηριότητες των ηλικιωμένων», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε καθιερώθηκε και γιατί δεν καταργήθηκε ποτέ

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα σαν χάρτινο πύργο - Δείτε βίντεο

15:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτση το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

15:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα - «Τον έσπρωξα μόνο», ισχυρίστηκε ο 76χρονος

15:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αποτελεί «προνόμιο» και όχι «δικαίωμα» ισχυρίζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης

15:14ANNOUNCEMENTS

Έρευνα Douleutaras-ELTRUN για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι

15:02WHAT THE FACT

Ανατροπή με νέα ιατρική έρευνα: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προήλθε από δύο ξεχωριστά όργανα που ενώθηκαν

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν εφαρμόζετε έλαιο μαγνησίου στα πόδια πριν τον ύπνο;

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά – Στο τραπέζι ποσά έως και € 1.440 ευρώ

14:52LIFESTYLE

Από το boho chic στο «Old Hollywood»: Η στιλιστική μεταμόρφωση της Τζένιφερ Λόπεζ στο Μιλάνο

14:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές – Πώς θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Basket League: Η ΕΕΑ δεν έδωσε πιστοποιητικό στον Προμηθέα για τη συμμετοχή του στην GBL

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός 22χρονος εργάτης μετά από πτώση στο Κολοσσαίο

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Τέσσερις φορές σε 20 ημέρες είχε ρίξει απόβλητα στο φρεάτιο το βυτιοφόρο - Κατάληγαν στο δίκτυο ομβρίων της ΕΥΔΑΠ και από εκεί στον Κηφισό

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδότηση: Πώς τα «χαμένα» ένσημα αυξάνουν τη σύνταξη

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από καυγά – Τους εκτέλεσε με 4 σφαίρες

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου - Τον βρήκαν στο γραφείο του συνάδελφοί του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν - Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου - Τον βρήκαν στο γραφείο του συνάδελφοί του

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά – Στο τραπέζι ποσά έως και € 1.440 ευρώ

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

15:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα - «Τον έσπρωξα μόνο», ισχυρίστηκε ο 76χρονος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στη Μεταμόρφωση η κηδεία της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα - Η επιθυμία της οικογένειάς της

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδότηση: Πώς τα «χαμένα» ένσημα αυξάνουν τη σύνταξη

14:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές – Πώς θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για μικρό κορίτσι στον Πύργο: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν» - Ρομά καταδίωκαν 12χρονη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

12:15ΕΛΛΑΔΑ

SOS από Σαρηγιάννη για τη ρύπανση στον Κηφισό: Αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδραργύρου και νικελίου – Οι ρίποι φτάνουν έως το Σαρωνικό

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για 11.000€ - «Είναι λαμόγια»

09:22WHAT THE FACT

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από καυγά – Τους εκτέλεσε με 4 σφαίρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ