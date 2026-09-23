Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από καυγά

Snapshot Ένας 90χρονος άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων 85 και 82 ετών στο χωριό Λαγκόρ στα Γαλλικά Πυρηναία.

Ο δράστης πυροβόλησε τα θύματα τέσσερις φορές στα όρια των κήπων των δύο ιδιοκτησιών.

Οι δύο οικογένειες βρίσκονταν σε διαμάχη για αρκετές δεκαετίες, με προηγούμενες απειλές από τον δράστη.

Δεν υπήρχαν μάρτυρες παρόντες στη σκηνή, αλλά γείτονες άκουσαν τους πυροβολισμούς και ξεκίνησε έρευνα από τη χωροφυλακή του Ορτέζ.

Τα θύματα ήταν αγαπητά μέλη της κοινότητας και ζούσαν στο χωριό περίπου τριάντα χρόνια. Snapshot powered by AI

Ένας 90χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στο χωριό Λαγκόρ, στα Γαλλικά Πυρηναία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ανδρόγυνο 85 και 82 ετών έπεσε νεκρό από το όπλο του 90χρονου, ο οποίος τους πυροβόλησε συνολικά 4 φορές.

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στα όρια μεταξύ των κήπων των δύο ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, οι δύο οικογένειες βρίσκονταν σε σύγκρουση εδώ και «αρκετές δεκαετίες».

«Είχα ήδη προσπαθήσει να μεσολαβήσω, χωρίς επιτυχία», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα σε «απειλές» εκ μέρους του φερόμενου ως δράστη. «Υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν οι πράξεις. Δεν πιστεύαμε ότι θα έφτανε μέχρι εκεί».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, κανένας μάρτυρας δεν ήταν παρών στη σκηνή, αν και ορισμένοι γείτονες που βρίσκονταν κοντά άκουσαν τους πυροβολισμούς. Ξεκίνησε αμέσως έρευνα, η οποία ανατέθηκε στη χωροφυλακή του Ορτέζ. Οι ερευνητές συνεχίζουν πλέον το έργο τους, κυρίως για να διασαφηνίσουν τις περιστάσεις αυτού του τραγικού συμβάντος.

«Αγαπητοί από όλους»

Τα θύματα, ένας 85χρονος άνδρας και μια 82χρονη γυναίκα, ζούσαν στο χωριό εδώ και περίπου τριάντα χρόνια. «Είχαν ενταχθεί πολύ καλά στην κοινότητα. Ο κύριος συμμετείχε ενεργά στη ζωή του χωριού και ειδικά στις δραστηριότητες των ηλικιωμένων», ανέφερε ο αξιωματούχος.

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