Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

Snapshot Σήμερα Τετάρτη (23/9) θα συνεχιστούν οι βροχές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές, με τοπικές καταιγίδες στο Αιγαίο και στην ανατολική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα πέσει, με πιθανότητα να αγγίξει τους 0 βαθμούς Κελσίου σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Πέμπτη (24/9) θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από την Παρασκευή (25/9) αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, με επέκταση των φαινομένων προς τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και αργότερα την Πελοπόννησο.

Ο Οκτώβριος πιθανότατα θα ξεκινήσει με περιορισμένα φαινόμενα και άνοδο της θερμοκρασίας έως 27-28 βαθμούς στα πεδινά ηπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Οι βροχές θα επιμείνουν σήμερα, Τετάρτη (23/9), σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται την Πέμπτη. Ο καιρός θα παρουσιάσει νέα μεταβολή από την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Το πρωί οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν και στην Εύβοια. Από το μεσημέρι και μετά, άστατος θα καταστεί ο καιρός και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία και δεν αποκλείεται σήμερα να είναι η πρώτη ημέρα κατά την οποία θα πλησιάσει τους 0 βαθμούς Κελσίου σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Αντίθετα, στα νοτιοανατολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Την Πέμπτη (24/9) ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και οι συνθήκες θα είναι γενικά καλές στις περισσότερες περιοχές.

Ωστόσο, νέα αλλαγή του καιρού έρχεται από το πρωί της Παρασκευής (25/9), με τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκεί αναμένονται πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου ορισμένα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα και θα φτάσουν έως τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ το πρωί του Σαββάτου (26/9) τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές το Σάββατο, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Την Κυριακή (27/9), βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Βοιωτία, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν το πρωί και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Όσον αφορά την τάση του καιρού για το επόμενο διάστημα, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Οκτώβριος ενδέχεται να ξεκινήσει με περιορισμένα φαινόμενα και χωρίς αξιόλογες βροχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία είναι πιθανό να ανέβει εκ νέου, φτάνοντας τους 27-28 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά.

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