Γιατί ο Τραμπ αλλάζει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη σε «υπερ-νοημοσύνη» στα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετονομαστεί επισήμως σε «υπερ-νοημοσύνη» (super intelligence) σε όλα τα κρατικά έγγραφα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ενώπιον των ξένων ηγετών πως ο προσδιορισμός «τεχνητή» κάνει την τεχνολογία να ακούγεται ψεύτικη ή κάλπικη, κάτι που κατά τον ίδιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Δεν είναι ψεύτικη. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Όμως οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υπονοεί η λέξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, από αυτή τη στιγμή όλα τα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα, και ιδανικά ολόκληρος ο πλανήτης, θα αντικαταστήσουν την καθιερωμένη φράση με τον σαφώς ακριβέστερο όρο «υπερ» αντί για «τεχνητή», υιοθετώντας το νέο ακρωνύμιο SI. «Καλώς ήρθατε στον νέο κόσμο της υπερ-νοημοσύνης - SI», δήλωσε απευθυνόμενος στο ακροατήριο, προσθέτοντας πως η νέα ονομασία ακούγεται πολύ καλύτερη και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δυναμική της.

Η κίνηση αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Τις προηγούμενες ημέρες ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε αναρτήσει σχετικές δημοσκοπήσεις στα κοινωνικά δίκτυα X και Truth Social, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν εναλλακτικές επιλογές. Μεταξύ των ονομάτων που εξέταζε ήταν η «ανώτερη» και η «ακραία νοημοσύνη», έχοντας αποσύρει νωρίτερα την «υπέρτατη νοημοσύνη» για να αποφευχθούν συνειρμοί με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην επιστημονική κοινότητα, βέβαια, ο όρος υπερ-νοημοσύνη περιγράφει ένα υποθετικό σύστημα που ξεπερνά τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες σε κάθε δυνατό πεδίο. Αποτελεί το απόλυτο ορόσημο για τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων, αλλά την ίδια ώρα συνιστά τον βαθύτερο εφιάλτη όσων προειδοποιούν για υπαρξιακούς κινδύνους.

Απόρριψη του παγκόσμιου ελέγχου και σύγκρουση για την ασφάλεια

Μιλώντας στο διεθνές ακροατήριο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ενός ενιαίου παγκόσμιου πλαισίου ρύθμισης.

«Οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι "θα έχουμε όλοι πεθάνει σε δώδεκα χρόνια εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη" - ενός όρου που έκτοτε "ξαναγεννήθηκε" ως κλιματική αλλαγή, επειδή ο πλανήτης κρύωνε και δεν ζεσταινόταν, και κανείς δεν πέθανε- είναι οι ίδιοι που τώρα ισχυρίζονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει, ότι τα ρομπότ θα μας επιτεθούν και ότι τα πάντα καταρρέουν», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας ευθέως τα σενάρια τεχνολογικού αφανισμού με την κλιματική κρίση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την επίθεσή του, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι οι καταστροφολογικές προειδοποιήσεις επιστημόνων και στελεχών της τεχνολογίας συνιστούν «φάρσα». Κατά τη δική του θεώρηση, πίσω από τον συναγερμό για την ασφάλεια των συστημάτων κρύβεται η ίδια ακριβώς ομάδα παραγόντων που επιδιώκει να επιβάλει γραφειοκρατικά δεσμά, καλλιεργώντας τον τρόμο για να ανακόψει την αμερικανική επιχειρηματικότητα.

«Δεν πρόκειται να στραγγαλίσω την ανάπτυξη ενός πεδίου που θα αποδειχθεί μεγαλύτερο από τη Βιομηχανική Επανάσταση ή το ίδιο το διαδίκτυο», επέμεινε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να πατήσουν φρένο ούτε να παραδώσουν τα ηνία της τεχνολογίας στο όνομα υποθετικών κινδύνων.

Η τοποθέτηση αυτή συνέπεσε με έντονες ανησυχίες που εκδηλώθηκαν πρόσφατα στην κοινή γνώμη, καθώς πρώην ερευνητής της εταιρείας Anthropic προειδοποίησε δημόσια ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας. Από πλευράς του ο Τραμπ επέλεξε να απορρίψει πλήρως τέτοιες εκτιμήσεις, επαναλαμβάνοντας πως οι προειδοποιήσεις περί καταστροφής αποτελούν «φάρσα».

Η παρέμβασή του αναζωπύρωσε τη σύγκρουση στην Ουάσιγκτον ανάμεσα σε όσους πιέζουν για άμεση θέσπιση ορίων ασφαλείας και στη γραμμή του Λευκού Οίκου, η οποία απαιτεί ελαχιστοποίηση των κανονισμών.

Ο τεχνολογικός αγώνας με το Πεκίνο

Η στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οποιοδήποτε γραφειοκρατικό εμπόδιο θα στερήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτοκαθεδρία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τον Τραμπ, όποιος κυριαρχήσει στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα κρατά στα χέρια του την παγκόσμια ισχύ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα του προηγείται της Κίνας «με μεγάλη διαφορά». Ξεκαθάρισε επίσης ότι η εποπτεία του κλάδου θα περιοριστεί σε υφιστάμενους μηχανισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφήνοντας τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στις διεθνείς ισορροπίες τις επόμενες ημέρες. Εκτός από τις διεργασίες στη Νέα Υόρκη, η τεχνολογική αντιπαράθεση θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, όπου ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ φτάνει για επίσημη επίσκεψη και κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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