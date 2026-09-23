GWM Tank 700 LWB: Ο «αντίπαλος» της G-Class από την Κίνα γίνεται… εξάθεσιος

Η GWM μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το Tank 700, δημιουργώντας μια έκδοση με μεγαλύτερο μεταξόνιο και θέσεις για έξι.

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GWM Tank 700 LWB: Ο «αντίπαλος» της G-Class από την Κίνα γίνεται… εξάθεσιος
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  • Η GWM παρουσίασε το Tank 700 LWB, μια μεγαλύτερη έκδοση με μήκος 5,446 μέτρα και μεταξόνιο 3.150 χιλιοστά.
  • Το νέο μοντέλο διαθέτει έξι ανεξάρτητες θέσεις σε διάταξη 2+2+2, με έμφαση στην άνεση των πίσω επιβατών.
  • Το Tank 700 LWB συνδυάζει πολυτελή χαρακτηριστικά και παραδοσιακά off-road στοιχεία όπως πνευματική ανάρτηση και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.
  • Η γκάμα περιλαμβάνει plug-in υβριδική έκδοση με 2.0 turbo κινητήρα και bi-turbo V6 3.0 λίτρων με 355 ίππους.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί αν το Tank 700 LWB θα κυκλοφορήσει εκτός Κίνας.
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Του Γιάννη Σκουφή

Το Tank 700 δεν θα το έλεγες σε καμία περίπτωση «μικρό». Η GWM, όμως, αποφάσισε ότι υπάρχει χώρος για κάτι ακόμη μεγαλύτερο και ετοιμάζει τη νέα έκδοση LWB, η οποία μεγαλώνει αισθητά τόσο σε μήκος όσο και σε μεταξόνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής (MIIT), το GWM Tank 700 LWB φτάνει τα 5,446 μέτρα σε μήκος, έναντι περίπου 5,11 μέτρων της υπάρχουσας έκδοσης. Παράλληλα, το μεταξόνιο αυξάνεται από τα 3.000 στα 3.150 χιλιοστά.

Το επιπλέον μήκος αξιοποιείται κυρίως στο εσωτερικό. Αντί για την πενταθέσια διάταξη, το Tank 700 LWB αποκτά έξι ανεξάρτητες θέσεις σε διάταξη 2+2+2. Η 2η σειρά περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά καθίσματα, με ελεύθερο πέρασμα ανάμεσά τους προς την 3η, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση των πίσω επιβατών.

Με αυτή τη διαμόρφωση, το Tank 700 LWB απομακρύνεται κάπως από τον χαρακτήρα ενός παραδοσιακού μεγάλου 4x4 και πλησιάζει περισσότερο τη λογική ενός πολυτελούς SUV για μετακινήσεις με οδηγό. Παράλληλα, διατηρεί στοιχεία όπως πνευματική ανάρτηση, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και κιβώτιο υπο-πολλαπλασιασμού.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει plug-in υβριδική έκδοση με turbo κινητήρα βενζίνης 2.000 κυβικών, σύστημα Hi4-Z και μπαταρία 59,0 kWh, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η συνδυαστική απόδοση. Εναλλακτικά θα είναι διαθέσιμο ένας bi-turbo V6 3.000 κυβικών, με απόδοση 355 ίππων και 560 Nm.

Προς το παρόν, η GWM δεν έχει ανακοινώσει αν το Tank 700 LWB θα διατεθεί εκτός Κίνας.

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