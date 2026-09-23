Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Επιμένει η κακοκαιρία 

Δημήτρης Δρίζος

Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας λόγω της επιδείνωσης του καιρού
ΚΑΙΡΟΣ
6'
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  • Χθες καταγράφηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλα τμήματα της χώρας, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής 115,6 mm στην Κύμη Ευβοίας.
  • Η ΕΜΥ προβλέπει σήμερα τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με ισχυρά φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.
  • Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως ασφάλιση αντικειμένων, αποφυγή διάσχισης χειμάρρων και προσοχή σε κεραυνούς.
  • Σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, συνιστάται αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, παραμονή σε ασφαλή καταφύγια και απομάκρυνση από πλημμυρισμένους δρόμους.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των ιστοσελίδων της ΕΜΥ, της ΕΛ.ΑΣ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν χθες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Στην Κύμη Ευβοίας, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σημειώθηκαν 115.6 mm έως σήμερα στις 17:40. Κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε τμήματα της Αρκαδίας και της Αχαΐας, όπου έως τις 17:40 της Τρίτης είχαν σημειωθεί περισσότερα από 75 και 40 mm αντίστοιχα, όπως διακρίνεται και σε σχετικό χάρτη και πίνακα του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται:

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική Στερεά. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες εως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμους Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 16 έως 24 και στη Θεσσαλονίκη απο 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει στους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ..

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

- Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

- Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Τρίτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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