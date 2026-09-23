Τσίπρας: «Δεν μπορεί να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα €2,40 και το πετρέλαιο στα €2»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΚΑΪ

Μιχάλης Παπαδάκος

Τσίπρας: «Δεν μπορεί να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα €2,40 και το πετρέλαιο στα €2»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ κι επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα, αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας και των σούπερ μάρκετ.

«Δεν μπορεί να μιλάμε για success story με την τιμή της βενζίνης στην αντλία στα 2,40 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στα 2 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα σούπερ μάρκετ έκανε λόγο για «ένα καρτέλ των τεσσάρων που κάνουν ό,τι θέλουν», ενώ το «ίδιο ισχύει και για τα διυλιστήρια που είναι κι εκεί δύο και κάνουν ό,τι θέλουν».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «Ο Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια σε συνθήκες ευνοϊκότερες από μένα» και είπε χαρακτηριστικά «Κυβέρνηση είστε, κάντε κάτι...»

«Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο»

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως θα υπάρξουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και την κατηγόρησε ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια. Στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις;», διερωτήθηκε. Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, καθώς, όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και οι τιμές του ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ή να αυξηθούν τον χειμώνα.

Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν άκουσε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας, μάλιστα, το όριο των 1,75 ευρώ που τέθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμονή της κυβέρνησης για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής από το δημόσιο χρέος.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος»Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας.

«Τα διυλιστήρια, τα δύο στη χώρα μας, είχαν έκτακτα κέρδη τον προηγούμενο εξάμηνο. Έφτασαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη, τα δύο διυλιστήρια», είπε.

Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1%, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο». «Τι κάνουν άλλες χώρες; Άλλες χώρες κάνουν έκτακτες φορολογήσεις», σημείωσε. «Λέμε για εισφορά 1% οταν η αξία της περιουσίας αποδίδει 5-6% τον χρόνο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επέκρινε, παράλληλα, την κυβέρνηση για την επιμονή της στην κοστολόγηση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή, αλλά να κοστολογήσει πόσα θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα, δεν μπορεί», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα περιθώρια μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.

«Η κοστολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος», είπε.

Όπως εξήγησε, το κόστος εξαρτάται από το ύψος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί καρτέλ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών υπάρχουν σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

«Ακούω για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ», είπε.

«Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του, και βλέπει την αντλία στα 2,4», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στη συνέχεια το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, ρωτώντας τι έχει γίνει για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. «Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές και να κλείσει συμβόλαια όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι έχει προχωρήσει πρόγραμμα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών.

«Με συγχωρείτε, κυβερνάει επτά χρόνια και κυβερνάει επτά χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές δυνατότητες που, όπως υποστήριξε, είχε η κυβέρνηση, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δισ. Τι έκανε;», διερωτήθηκε.

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019»

Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. «Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο», παραπέμποντας στην κατάσταση των συνταξιούχων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε παράδοξη τη σύγκριση της περιόδου 2015-2019 με τη σημερινή κατάσταση, καθώς, όπως είπε, σήμερα η χώρα βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, θέτοντας ο ίδιος το ερώτημα:

«Τελικά, τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης; Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε πως θα καταθέσει το πρόγραμμά του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να κοστολογηθεί. «Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ανέφερε.

Όπως είπε, οι προτάσεις του κόμματος στη ΔΕΘ διαμορφώθηκαν με «πολύ μεγάλη περίσκεψη» ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.

«Το κάναμε αυτό διότι θεωρούμε πως το κρίσιμο θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα τα κάνεις όλα. Αλλά πρέπει να λες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ό,τι λοιπόν εξαγγείλαμε, χωράει στο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο που η ίδια κυβέρνηση εξηγεί».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό και στα περιθώρια που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν για την υλοποίησή τους.

«Πιστεύετε δεν ήθελα να εξαγγείλω 13η σύνταξη και 13ο μισθό; Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη - κάποιοι κονομάνε με ευθύνη της κυβέρνησης», ανέφερε.

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