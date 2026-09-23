Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος να μεταφέρει 7 αλλοδαπούς – Πλήρωσαν 600 ευρώ σε κύκλωμα

Snapshot Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά επτά παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Οι μετανάστες βρέθηκαν χωρίς έγγραφα στο όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος στο Ωραιόκαστρο.

Οι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και πλήρωσαν 600 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα διακίνησης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, άνδρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε ο 26χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος επτά αλλοδαποί, άπαντες στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκική μεθορίου έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και κατέβαλαν 600 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση ενώ ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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