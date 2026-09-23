Vahine η... ιπτάμενη αγελάδα: Viral το video διάσωσής της στα Πυρηναία

Snapshot Μία αγελάδα ονόματι Vahine διασώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 στους Γαλλικούς Πυρηναίους με τη βοήθεια ελικοπτέρου.

Η αγελάδα είχε παγιδευτεί σε λάσπες σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή όπου δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οχήματα.

Για τη διάσωσή της χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο, το οποίο τη μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Το βίντεο της διάσωσης έγινε viral και η αγελάδα είναι καλά στην υγεία της. Snapshot powered by AI

Viral έγινε μία αγελάδα που εθεάθη «να πετάει» (με τη βοήθεια ελικοπτέρου), πάνω από ένα βουνό στη Γαλλία, με τους ανθρώπους στην περιοχή να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Ο λόγος για την Vahine, η οποία έγινε το αγαπημένο ζώο πολλών τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν διασώθηκε με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο, αφού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο.

Η αγελάδα είχε παγιδευτεί σε λάσπες σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή των Γαλλικών Πυρηναίων. Καθώς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οχήματα, χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο για τη διάσωση και τη μεταφορά της σε ασφαλές σημείο.

Το βίντεο με την «ιπτάμενη αγελάδα» κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την ίδια να είναι καλά στην υγεία της.