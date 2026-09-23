Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο γνωστός street artist Hayate δημιούργησε τοιχογραφία με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καλαμαριά, έξω από το γήπεδο του Φοίνικα.

Η δημιουργία του γκράφιτι διήρκεσε τρεις ημέρες, σύμφωνα με ανάρτηση του καλλιτέχνη στα social media.

Ο Hayate έχει δημιουργήσει και άλλες τοιχογραφίες στη Θεσσαλονίκη με πρόσωπα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Μεταξύ των προηγούμενων έργων του είναι πορτρέτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μίλτου Τεντόγλου, Λευτέρη Πετρούνια και Βασίλη Χατζηπαναγή. Snapshot powered by AI

Μία εντυπωσιακή τοιχογραφία που απεικονίζει τη μορφή το Γιώργου Μαζωνάκη, δημιούργησε ο γνωστός street artist Hayate, στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα, στην Καλαμαριά. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ό ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media, του πήρε μόλις τρεις μέρες για να σχεδιάσει το γκράφιτι.

Ο Ηλίας Στύλος, γνωστός και ως Hayate, είναι καλλιτέχνης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που έχει δημιουργήσει τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας στην πόλη, με πρόσωπα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Βασίλης Χατζηπαναγής.