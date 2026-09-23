Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία
Ο Idris Thomas έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία όταν ο ανιχνευτής μετάλλων «χτύπησε» και λίγο αργότερα κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσό αντικείμενο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
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Ένα απροσδόκητο εύρημα περίμενε τον Idris Thomas σε ένα χωράφι κοντά στο Llanuwchllyn, στους λόφους του Gwynedd στη βόρεια Ουαλία.
Ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε είχε δώσει στο παρελθόν διάφορα σήματα, όμως περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας, ο Thomas εντόπισε κάτι κάτω από το γρασίδι που αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό. Έσκαψε προσεκτικά και μέσα στο χώμα εμφανίστηκε ένα καμπυλωτό κομμάτι από κίτρινο μέταλλο.
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