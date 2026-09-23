Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία

Ένα απροσδόκητο εύρημα περίμενε τον Idris Thomas σε ένα χωράφι κοντά στο Llanuwchllyn, στους λόφους του Gwynedd στη βόρεια Ουαλία.

Ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε είχε δώσει στο παρελθόν διάφορα σήματα, όμως περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας, ο Thomas εντόπισε κάτι κάτω από το γρασίδι που αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό. Έσκαψε προσεκτικά και μέσα στο χώμα εμφανίστηκε ένα καμπυλωτό κομμάτι από κίτρινο μέταλλο.

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