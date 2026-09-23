Κυριακή Γρίβα: Αναβολή ζήτησαν οι δικηγόροι του δολοφόνου της - Στις 15 Φεβρουαρίου το Εφετείο

Για τις 15 Φεβρουαρίου μετατέθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή, παρά την πρόταση του εισαγγελέα για διακοπή της δίκης, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος δήλωσε ασθενής.

Απών από τη διαδικασία ήταν και ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Η υποστήριξη της κατηγορίας έθεσε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της παραμονής του κατηγορουμένου στο ψυχιατρείο, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρωτόδικη καταδίκη του για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την απόρριψη ελαφρυντικής περίστασης που να σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, εξακολουθεί να κρατείται σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, αναφερόμενη στη νέα αναβολή, σημείωσε: «Επισημαίνω πάντως όλες τις πλευρές ότι λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να τρενάρει...».

«Καμία ευαισθησία δεν έχει...», σχολίασε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.

«Γιατί το λέτε αυτό κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί», απάντησε η πρόεδρος.