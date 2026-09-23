Λαμία: Νοίκιαζε αυτοκίνητα μέσα από τη φυλακή και «ξάφριζε» ηλικιωμένους και ανήλικους

Snapshot Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας εξιχνίασε δύο τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένης και ανήλικης κοπέλας.

Ο βασικός δράστης ήταν κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα και συνέχιζε την εγκληματική του δραστηριότητα από το κελί.

Ο κατηγορούμενος νοίκιαζε οχήματα για να διευκολύνει τους συνεργούς του στην κλοπή χρημάτων και τιμαλφών από τα θύματα.

Οι απάτες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουλίου 2026 στη Λαμία με διαφορετικά προσχήματα, όπως λογιστής και τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ.

Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών. Snapshot powered by AI

Υπόθεση τηλεφωνικών απατών κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί της η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με θύματα μία ηλικιωμένη και μία ανήλικη κοπέλα.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ως «εγκέφαλο» έναν έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα ο οποίος εκτίει ποινή για σωρεία βαριών αδικημάτων και όπως φαίνεται συνέχιζε ανενόχλητος την εγκληματική του δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αρχών, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενα οχήματα τα οποία είχε μισθώσει στο όνομά του, προκειμένου οι ασύλληπτοι συνεργοί του να κινούνται με άνεση και να μαζεύουν χρήματα και τιμαλφή από τα ανυποψίαστα θύματα.

Οι δύο απάτες διαπράχθηκαν το μεσημέρι της 25ης Ιουλίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας με δύο διαφορετικά αλλά εξίσου πειστικά σενάρια.

Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος τον λογιστή της. Με το πρόσχημα επειγουσών οικονομικών εκκρεμοτήτων, την έπεισε να βάλει σε μια σακούλα όλα τα κοσμήματα και τα τιμαλφή της και να τα παραδώσει σε άτομο που θα περνούσε από το σπίτι της.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες στο στόχαστρο μια ανήλικη αλλοδαπή. Αυτή τη φορά, ο απατεώνας συστήθηκε ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ. Ισχυριζόμενος ότι υπάρχει σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη που θα μπορούσε να καταστρέψει οτιδήποτε πολύτιμο μέσα στο σπίτι, ανάγκασε το έντρομο κορίτσι να βγάλει έξω από την πόρτα μια σακούλα με μετρητά, μικροσυσκευές και τιμαλφή. Οι δράστες πέρασαν, άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν.

Από το κελί στο τιμόνι της συμμορίας

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας εντόπισαν το όχημα διαφυγής των δραστών. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεων και είχε μισθωθεί από τον συγκεκριμένο ημεδαπό. Ο άνδρας αυτός είναι «παλιός γνώριμος» των αρχών και εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης, κατηγορούμενος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, υπεξαιρέσεις και απάτες κατ’ επάγγελμα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της σπείρας.

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