Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί στα ηπειρωτικά της χώρας – Πού έδειξε μηδέν το θερμόμετρο

Snapshot Το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη στο Σέλι (-0,1°C).

Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή βελτίωση μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σταδιακή βελτίωση της ημέρας. Snapshot powered by AI

Χαμηλές θερμοκρασίες κατάγραφηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι όπου σημειώθηκαν -0.1 βαθμοί Κελσίου.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις περιοχές που καταγράφηκαν οι 8 χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Τετάρτης (23/9).

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και σταδιακή βελτίωση κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24, στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24-25, στην Κρήτη από 14 έως 27, στα Επτάνησα από 17 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 20-22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 22 βαθμούς (στα βόρεια του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς.

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