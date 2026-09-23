Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

Η άτυχη γυναίκα με το κατοικίδιό της φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις…

Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Βίτωλη του δήμου Μακρακώμης μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της.
  • Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς μια προσθήκη-δωμάτιο της κατοικίας.
  • Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς εγκαύματα, με εκτιμώμενη αιτία θανάτου την ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς.
  • Το οικογενειακό σκυλί επίσης πέθανε από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς.
  • Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει η Πυροσβεστική, ενώ η σορός της γυναίκας θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.
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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/9) στη Βίτωλη του δήμου Μακρακώμης καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι μετά από πυρκαγιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2:00' τα ξημερώματα σε προσθήκη - δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μάρτυρας ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

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Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

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Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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