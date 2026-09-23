Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

Snapshot Μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Βίτωλη του δήμου Μακρακώμης μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της.

Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς μια προσθήκη-δωμάτιο της κατοικίας.

Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς εγκαύματα, με εκτιμώμενη αιτία θανάτου την ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς.

Το οικογενειακό σκυλί επίσης πέθανε από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει η Πυροσβεστική, ενώ η σορός της γυναίκας θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/9) στη Βίτωλη του δήμου Μακρακώμης καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι μετά από πυρκαγιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2:00' τα ξημερώματα σε προσθήκη - δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μάρτυρας ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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