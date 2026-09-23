To Gemini απέκτησε επίσημη εφαρμογή για τα Windows

Πώς θα κάνεις την εφαρμογή του Gemini να τρέχει μόνιμα στην Taskbar

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To Gemini απέκτησε επίσημη εφαρμογή για τα Windows
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Χρησιμοποιείς συστηματικά το Gemini στον υπολογιστή και παιδεύεσαι κάθε φορά να βρεις σε ποιο tab έχεις ανοίξει την υπηρεσία;

Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι άλλο, αφού πλέον υπάρχει επίσημη εφαρμογή και για τα Windows.

Δες στο παρακάτω βίντεο όλες τις πληροφορίες:

https://www.instagram.com/p/DdlytAXAC1o/
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