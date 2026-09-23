Σε πρώτο πλάνο το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ - «Ξορκίζουν» τη συζήτηση οι ηγεσίες

Snapshot Η δημόσια συζήτηση για συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στην Κεντροαριστερά αυξάνεται παρά τις επίσημες αποστάσεις των ηγεσιών τους.

Ο Γιάννης Δραγασάκης κάλεσε τα κόμματα του αριστερού και προοδευτικού χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλία για συνεννόηση.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί επίσημα την πολιτική αυτονομία και επιδιώκει να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χωρίς να συζητά προς το παρόν μετεκλογικές συνεργασίες.

Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει εσωτερικές δυσκολίες σχετικά με τη στάση απέναντι σε βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιθανή ενσωμάτωσή τους.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της συνεργασίας προκαλούν αβεβαιότητα και θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψουν οι ηγεσίες ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Snapshot powered by AI

Μπορεί επισήμως τόσο η Χαριλάου Τρικούπη όσο και η ηγεσία της ΕΛΑΣ να αποφεύγουν να ανοίξουν από τώρα τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα των εκλογών, ωστόσο οι δημόσιες παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το θέμα δύσκολα θα μείνει για πολύ ακόμη εκτός πολιτικής ατζέντας.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστες ημέρες έχουν εμφανιστεί ο Απόστολος Πάνας, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Γιώργος Σιακαντάρης να ανοίγουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, τη συζήτηση περί συνεννόησης των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος φέρουν οι παρεμβάσεις του Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε για «κοινούς τόπους» ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ και επανήλθε την Τρίτη καλώντας την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες δυνάμεις του αριστερού και προοδευτικού χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλία. Στη συζήτηση έχουν μπει τις τελευταίες ημέρες και άλλα πολιτικά στελέχη, με αποτέλεσμα ένα ζήτημα που μέχρι πρότινος συζητούνταν κυρίως στο παρασκήνιο να αποκτά πλέον σαφή δημόσια διάσταση.

Άλλωστε, ακόμη και η αναστάτωση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος μίλησε για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεννόηση πριν διευκρινίσει ότι παραμένει στη γραμμή της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, αποτυπώνει το πόσο ευαίσθητη έχει γίνει πλέον η συγκεκριμένη συζήτηση.

«Πράσινη» αυτονομία

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, πάντως, η επίσημη θέση παραμένει αμετάβλητη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ επέμεινε ότι ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και απέφυγε να μπει σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, σε συνέντευξή του ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το δίπολο είναι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ» και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε την αυτονομία «μονόδρομο».

Παρόλ' αυτά όμως, οι δημόσιες τοποθετήσεις για την ανάγκη συνεννόησης των δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου πληθαίνουν, γεγονός που εκ των πραγμάτων θολώνει το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι ηγεσίες.

Η εκκρεμότητα της ΕΛΑΣ

Για την ΕΛΑΣ, πάντως, πριν φτάσει η συζήτηση στην ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, καλείται να λύσει ένα σημαντικό ζήτημα στο δικό της πολιτικό περιβάλλον. Πρόκειται για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στους βουλευτές και τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκονται σήμερα πολιτικά κοντά στον χώρο που επιχειρεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ ορισμένων από τους αποχωρήσαντες αρχίζει να καταγράφεται έντονη δυσφορία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μια σαφής και ρητή πρόσκληση από την ΕΛΑΣ προς την πλευρά τους. Για αρκετούς, η αναμονή αυτή αρχίζει να δημιουργεί ερωτήματα για το ποια ακριβώς θέση προβλέπεται να έχουν στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ υπάρχουν όμως και αντιστάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, με στελέχη να εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι στην προοπτική μιας μαζικής ενσωμάτωσης προσώπων που εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε παραιτούμενοι από τις έδρες τους, είτε, ακόμη περισσότερο, διατηρώντας τες.