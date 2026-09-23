Νέο βίντεο: Πώς κινεζικό πλοίο 229 μέτρων εμβόλισε ψαράδικο στον ωκεανό

Snapshot Ένα φορτηγό πλοίο μήκους 229 μέτρων εμβόλισε ένα κινεζικό αλιευτικό μήκους 49 μέτρων στο Στενό της Σιγκαπούρης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την περασμένη Πέμπτη, ενώ και τα δύο πλοία είχαν αναχωρήσει από το ίδιο αγκυροβόλιο το πρωί.

Το αλιευτικό πλημμύρισε με θαλασσινό νερό και το πλήρωμα προσπαθούσε να κρατηθεί στο κατάστρωμα.

Και τα δύο πλοία κινούνταν στο ίδιο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας στο Στενό της Σιγκαπούρης. Snapshot powered by AI

Νέα πλάνα από τη στιγμή που ένα φορτηγό πλοίο εμβολίζει ένα κινεζικό αλιευτικό στο Στενό της Σιγκαπούρης, με θαλασσινό νερό να κατακλύζει το κατάστρωμα του μικρότερου σκάφους, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να κρατηθεί, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το μήκους 229 μέτρων φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου First Margaux συγκρούστηκε με το Luqing Yuanyu 108, ένα κινεζικό αλιευτικό μήκους 49 μέτρων, περίπου στις 17:00 την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το The Maritime Executive.

Και τα δύο πλοία είχαν αναχωρήσει από αγκυροβόλιο κοντά στη Σιγκαπούρη περίπου την ίδια ώρα εκείνο το πρωί και εισήλθαν στο ίδιο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του συστήματος διαχωρισμού κυκλοφορίας – ενός συστήματος δρομολόγησης που έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή συγκρούσεων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο.