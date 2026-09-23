Ψάχνοντας τον Αλί στην Σουηδία, η παλιά φίλη του Κυριάκου, εύσημα στην Μαρέβα, η Άννα και η Νάντια

Και ξαφνικά ολόκληρη η Σουηδία κλονίζεται από ένα πιθανό σκάνδαλο, πρωτοφανές για τα δικά της δεδομένα: Ένας υποψήφιος του Κόμματος της Αριστεράς ο οποίος πήγε σφαίρα, από το πουθενά σε σταυρούς, στην αγροτική περιοχή της Νταλάρνα ερευνάται για πιθανότητα εκλογικής ατασθαλίας. Το πιθανό αδίκημα είναι ότι μπορεί να έδωσε προ-σταυρωμένα εκλογικά ψηφοδέλτια.

Η προκαταρκτική έρευνα μπορεί να επηρεάσει το οριακό εκλογικό αποτέλεσμα στο οποίο η κεντροαριστερή αντιπολίτευση της Άντερσον κέρδισε 176 έδρας έναντι 173 της δεξιάς και κεντροδεξιάς, κι ενώ η σουηδική κοινή γνώμη είναι διχασμένη για τον ρόλο των μεταναστών στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Στη Νταλάρνα, οι κεντροαριστεροί κέρδισαν έξι έδρες και οι κεντροδεξιοί πέντε. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εκλογή του Μοχάμεντ Αμπντουλκαντίρ Αλί, ο οποίος ξεπέρασε απροσδόκητα άλλους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο για το κόμμα. Ο ίδιος δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς, ενώ δεν ανταποκρίθηκε στο Reuters που επίσης ήθελε σχόλιο. Ο 30χρονος Αλί έγινε Σουηδός τον Φεβρουάριο του 2026 και είναι μέλος του ΔΣ του AfriTech Growth.

Πρόκειται για μια εταιρία γνωστή για την προσπάθειά της να κλείσει ένα ντηλ πολλών εκατομμυρίων με την κυβέρνηση της Σομαλίας πουλώντας ένα ψηφιακό σύστημα σύστημα αυθεντικοποίησης χρήστη.

Συμφοιτήτρια

Την ώρα που το Reuters ψάχνει τον Αλί, ο Κυριάκος βρήκε στο Σαν Φρανσίσκο, αγαπημένη του συμφοιτήτρια στο Stanford.

“Lenny, γνωριστήκαμε πριν από 33 χρόνια. Δεν θα έπρεπε να το λέμε αυτό, έτσι; Ήμασταν τόσο νέοι” αποκάλυψε αίφνης και συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με την Γενική Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια της διαδικτυακής εφημερίδας TechCrunch , Connie Loizos, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», στο Σαν Φρανσίσκο. Είπε κι άλλα.

«Εξ όσων θυμάμαι, τότε ήμουν μάλλον ο μόνος κοινωνικός επιστήμονας μεταξύ μιας ομάδας μηχανικών. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει δραματικά από τότε. Ξέρω ότι το Στάνφορντ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην θεωρείται απλώς σχολή μηχανικών».

Πίσω απ’ όλ’ αυτά είναι η δαιμόνια Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου.

Το όραμα

Η παλιά συμφοιτήτρια του έβγαλε πολλά. «Θέλω όμως η Ελλάδα να είναι γνωστή και ως μια καινοτόμος, εξωστρεφής χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά και να εξάγει τεχνογνωσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύω ότι βλέπουμε πολύ καλά σημάδια ότι βρισκόμαστε σε θετική πορεία» είπε.

Χαμηλότεροι μισθοί

Όμως αποκάλυψε και πικρές αλήθειες.

-Θα μπορούσε αυτό το ταμείο -ή κάποιο άλλο ταμείο στην Ελλάδα- να επενδύει σε Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Καλιφόρνια; Αναφερθήκαμε και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στη διασπορά και σε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε από τη χώρα και τώρα επιστρέφει. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, αν η δυνατότητα να επιταχυνθεί αυτή η επιστροφή αποτελεί κάτι που εξετάζετε ή αν είναι εφικτό, ρώτησε η Lenny.

-Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θαρρώ ότι υπάρχει επαρκές επιχειρηματικό κεφάλαιο στην Καλιφόρνια για τη στήριξη αξιόλογων ιδεών. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, απ’ ό,τι γνωρίζω, δεν έχει επαναληφθεί πουθενά στον κόσμο, αλλά έχει να κάνει με τη δημιουργία οικοσυστημάτων και, για μένα, έχει να κάνει με τη δημιουργία γεφυρών. Έχει να κάνει με το να εξηγούμε -και δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι Έλληνες οι συνομιλητές μας- τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παράγει μεγάλο αριθμό αποφοίτων στα πεδία STEM, που θα μπορούσαν να προσληφθούν με αποδοχές οι οποίες θα εξακολουθούσαν να είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η πικρή αλήθεια λοιπόν είναι ότι έχουμε καταπληκτικούς επιστήμονες στο ΕΜΠ, και στο ΕΚΠΑ, και στο ΑΠΘ και στα Πολυτεχνεία της Κρήτης και της Πάτρας, περιζήτητους σε εταιρείες όπως η Tesla (Λάσκαρης, Μπούρχας και άλλοι), και τους «δίνουμε φθηνά» σε ξένους επενδυτές.

Τα καλά/κακά Hedge Funds

Την ίδια στιγμή που η ελληνική οικονομία αδυνατεί να πληρώσει καλούς μισθούς στα λαμπρά μυαλά της, γίνονται κάποιες προσπάθειες να έρθουν εταιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή του νομικού πλαισίου προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα hedge funds, όπως το Rokos. «Ξαφνικά, ορισμένα από αυτά τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια άρχισαν να εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και να μετεγκαθίστανται στην Ελλάδα, απλώς και μόνο επειδή, από οικονομική άποψη, είναι πιο συμφέρον για αυτά να βρίσκονται στην Ελλάδα». Και τι μας νοιάζει εμάς;

Μας νοιάζει, γιατί αν ένα hedge fund, όπως μια εταιρεία τεχνολογίας, έρθει στην Ελλάδα, θα προσλάβει κορυφαία στελέχη. Θα αρχίσει να δημιουργεί το δικό του οικοσύστημα. Και αυτό, τελικά, έχει να κάνει με τις καλές θέσεις εργασίας. Έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση των επενδύσεων.

Μην παίρνεις κι όρκο

Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε πολύ άνετος στο κομμάτι της εγκατάστασης data centers λέγοντας πως «αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δει καμία σημαντική αντίδραση κατά των data centers». Κι αναφέρθηκε στο data center της Microsoft στην Αθήνα και της Amazon (AWS) μαζί με την ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. «Αν γνωρίζετε λίγα πράγματα για την Ελλάδα, θα ξέρετε ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελούσε την περιοχή εξόρυξης λιγνίτη. Και καθώς απομακρυνόμασταν από την καύση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, υπήρχαν ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες τυγχάνουν θετικής υποδοχής στην Ελλάδα. Δεν παρατηρούμε καμία αντίδραση. Δεν βλέπουμε καμία αντίδραση σε επίπεδο πολιτών ενάντια στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης».

Θα συνιστούσα προσοχή στις προβλέψεις. Πρόσφατα ο Πάρις Κουκουλόπουλος, νυν βουλευτής ΠΑΣΟΚ

και επι σειρά ετών Νομάρχης και Περιφερειάρχης στην περιοχή, προέβη σε κάλεσμα και εγρήγορση ακριβώς για το μεγαλύτερο data center της Ελλάδας στην Κοζάνη.

Το 28ο καθεστώς

Εκτός από την συζήτηση με την συμφοιτήτρια του Στάνφορντ, ο Κυριάκος είχε και συζήτηση με Ελληνες-αστέρια που εργάζονται στην Σίλικον Βάλεϊ: ο Anastasios Angelopoulos, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Arena, ο Anastasis Germanidis, συνιδρυτής και Συνδιευθύνων Σύμβουλος της Runway, η Nicky Goulimis, συνιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Tunic Pay, και ο Spiros Xanthos, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Resolve AI. Συντονιστής ήταν ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στη Threshold Ventures και Αντιπρόεδρος της Endeavor Greece.

Σ’ αυτή την συζήτηση ο ΠΘ επανέλαβε μια σπουδαία ιδέα: Το λεγόμενο «28ου καθεστώς». Μια ευρωπαϊκή εταιρική ταυτότητα, μέσω της οποίας θα μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται απρόσκοπτα στη Λιθουανία.

Εύσημα στην Μαρέβα

Κατά την διάρκειά της επισήμανε τον ρόλο της Endeavor, τόσο στον εντοπισμό εταιρειών υψηλού αντίκτυπου όσο και στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. «Είναι πραγματικά ανεκτίμητο» είπε. Και συνέχισε ξαφνιάζοντας άπαντες, λέγοντας «νόμισα ότι «εντόπισα» τη σύζυγό μου, αλλά δεν τη βλέπω. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι διατηρώ προσωπική φιλία με την ιδρύτρια της Endeavor, Linda Rottenberg, ήμασταν συμφοιτητές στο Harvard.Προσπάθησα, λοιπόν, να την πείσω να έρθει στην Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εκείνη, όμως, μου έλεγε: «Όχι, εμείς δραστηριοποιούμαστε μόνο σε αναδυόμενες αγορές». Τελικά, η σύζυγός μου, η Μαρέβα, ήταν εκείνη που κατάφερε να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

Τώρα, ως ιδρύτρια, φρόντισε πολύ εύστοχα να «εξαφανιστεί» τη στιγμή που μιλούσαμε τόσο επαινετικά.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη είχε επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο σε προηγούμενο ταξίδι της (τον Απρίλιο του 2026), όπου είχε συναντηθεί με μέλη της νέας γενιάς Ελλήνων επιχειρηματιών και τον δήμαρχο της πόλης, τον κληρονόμο της Levi’s.

Πολιτικά χαριεντίσματα

Την ώρα που ο Κυριάκος απολαμβάνει κάθε στιγμή στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, που μπορεί να είναι μπορεί και να μην είναι το τελευταίο του ως Πρωθυπουργού, στο τρίτο κόμμα έχουν αναταραχή για τα χαριεντίσματα του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Υπενθυμίζω ότι η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Σδούκου χαρακτήρισε «χαριεντίσματα» τα πολιτικά ανοίγματα που έκανε παλαιότερα ο κ. Φαραντούρης στην Καρυστιανού, και ο ευρωβουλευτής ανταπέδωσε λέγοντας ότι η κ. Σδούκου «χαριεντίζονταν» με υπουργούς στις θέσεις που είχε παλαιότερα στο Δημόσιο.

Η Άννα

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως η κ. Διαμαντοπούλου, κλήθηκαν να πάρουν θέση. Η οποία Αννα εξέπληξε πολλούς. «Θεωρώ ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανείς την κα Σδούκου» επισήμανε (Ert News Radio). «Πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα στο να φτάσουμε στην αποπομπή και στην διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές». Δηλαδή πρόσφερε ομπρέλα στον κ. Φαραντούρη. Το ίδιο έκανε και η αν.εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη (Action24) η οποία είπε πως ο Φαραντούρης προκλήθηκε και απάντησε, άρα τα χαριεντίσματα ήταν ίδια.

Και η Νάντια

Αντιθέτως, η βουλευτής δυτικού τομέα Νάντια Γιαννακοπούλου

ήταν κοφτή, ευθύς και επί της αρχής. «Δεν τον δικαιολογώ. Δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες “χαριεντίζεσαι με υπουργούς”». τέτοιες εκφράσεις μπορούν να δημιουργούν συνειρμούς και υπαινιγμούς που συχνά αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον δημόσιο και επαγγελματικό χώρο».

Μαντέψτε ποιανού η άποψη επικροτήθηκε περισσότερο στα σόσιαλ! Η Νάντια κέρδισε πόντους με την καθαρή θέση αφήνοντας εκτεθειμένες άλλες κυρίες που αναζήτησαν ισορροπίες. Όχι τίποτα' άλλο αλλά θα τρίζουν και τα κόκκαλα της Μαργαρίτας, ακόμα δεν κρύωσε το σώμα της...

Σας φιλώ

Η Πυθία