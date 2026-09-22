Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

Snapshot Το σύστημα με έντονες βροχοπτώσεις κινείται ανατολικά προς την Τουρκία, με μπόρες σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο τη νύχτα προς ξημέρωμα.

Οι ψυχροί βοριάδες 6-7 μποφόρ θα επηρεάσουν Ιόνιο και Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, πιθανόν κοντά στο μηδέν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί, αλλά την Παρασκευή θα υπάρξει νέα αλλαγή κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές στην Πελοπόννησο τη νύχτα.

Η Αττική θα έχει συννεφιά και τοπικές βροχές το Σάββατο, ενώ το σύστημα θα διαλυθεί από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

Την Κυριακή οι βροχές θα εξασθενήσουν και προς το τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου ο καιρός θα βελτιωθεί με πιθανή άνοδο της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Άλλαξε ο καιρός σήμερα με έντονες βροχοπτώσεις και ο Σάκης Αρναούτογλου ανέλυσε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες.

Το σύστημα που μας επηρεάζει κινείται ανατολικά προς την Τουρκία. Μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα θα υπάρξουν μπόρες προς τα ανατολικά της Στερεάς και της Θεσσαλίας και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Προς το μεσημέρι η αστάθεια θα μετακινηθεί προς την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι πιθανότητες έντονων βροχών είναι πολύ μικρή. Το ίδιο ισχύει και για την Αττική.

Ψυχροί βοριάδες θα επικρατήσουν σε Ιόνιο και Αιγαίο εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και δεν αποκλείεται να πλησιάσει το μηδέν σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες που είχαμε το καλοκαίρι, 22 βαθμούς Κελσίου, έχουν γίνει μέγιστες, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Την Πέμπτη αναμένεται καλός καιρός, ενώ την Παρασκευή θα ξαναλλάξει ο καιρός από το πρωί κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα. Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα έχουμε και κάποιες βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο. Η Αττική ενδέχεται να επηρεαστεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου από αρκετή συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το σύστημα θα κατακερματιστεί.

Την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές αλλά μέχρι το απόγευμα θα έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα.

Βαδίζοντας προς το τέλος του μήνα και προς τις αρχές του επόμενου ο καιρός βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο. Θα μπει ο Οκτώβρης χωρίς βροχές, ανέφερε ο κ. Αρναούτογλου. Αρχές Οκτωβρίου θερμές εναέριες μάζες ίσως ανεβάσουν κι άλλο τον υδράργυρο.

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