Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

Η εξέλιξη του καιρού μέρα προς μέρα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία και πώς θα μπει ο Οκτώβρης
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το σύστημα με έντονες βροχοπτώσεις κινείται ανατολικά προς την Τουρκία, με μπόρες σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο τη νύχτα προς ξημέρωμα.
  • Οι ψυχροί βοριάδες 6-7 μποφόρ θα επηρεάσουν Ιόνιο και Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, πιθανόν κοντά στο μηδέν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί, αλλά την Παρασκευή θα υπάρξει νέα αλλαγή κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές στην Πελοπόννησο τη νύχτα.
  • Η Αττική θα έχει συννεφιά και τοπικές βροχές το Σάββατο, ενώ το σύστημα θα διαλυθεί από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.
  • Την Κυριακή οι βροχές θα εξασθενήσουν και προς το τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου ο καιρός θα βελτιωθεί με πιθανή άνοδο της θερμοκρασίας.
Snapshot powered by AI

Άλλαξε ο καιρός σήμερα με έντονες βροχοπτώσεις και ο Σάκης Αρναούτογλου ανέλυσε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες.

Το σύστημα που μας επηρεάζει κινείται ανατολικά προς την Τουρκία. Μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα θα υπάρξουν μπόρες προς τα ανατολικά της Στερεάς και της Θεσσαλίας και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Προς το μεσημέρι η αστάθεια θα μετακινηθεί προς την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι πιθανότητες έντονων βροχών είναι πολύ μικρή. Το ίδιο ισχύει και για την Αττική.

Ψυχροί βοριάδες θα επικρατήσουν σε Ιόνιο και Αιγαίο εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και δεν αποκλείεται να πλησιάσει το μηδέν σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες που είχαμε το καλοκαίρι, 22 βαθμούς Κελσίου, έχουν γίνει μέγιστες, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Την Πέμπτη αναμένεται καλός καιρός, ενώ την Παρασκευή θα ξαναλλάξει ο καιρός από το πρωί κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα. Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα έχουμε και κάποιες βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο. Η Αττική ενδέχεται να επηρεαστεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου από αρκετή συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το σύστημα θα κατακερματιστεί.

Την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές αλλά μέχρι το απόγευμα θα έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα.

Βαδίζοντας προς το τέλος του μήνα και προς τις αρχές του επόμενου ο καιρός βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο. Θα μπει ο Οκτώβρης χωρίς βροχές, ανέφερε ο κ. Αρναούτογλου. Αρχές Οκτωβρίου θερμές εναέριες μάζες ίσως ανεβάσουν κι άλλο τον υδράργυρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολες ώρες για τον Λάιονελ Ρίτσι - Ξανά στο νοσοκομείο - Ακυρώθηκαν τρεις συναυλίες

18:13ANNOUNCEMENTS

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Η Τελευταία Παράσταση: Στο Θέατρο Μπέλλος από 2 Οκτωβρίου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό φινάλε: Βρέθηκε στις ακτές της Τουρκίας η σορός άνδρα που είχε πέσει από ιστιοφόρο στη Σάμο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου

18:05LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή - Ακυρώνει τις συναυλίες του

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΙ «ηθοποιός» Tίλι Νοργουντ «τα χάνει» και αρχίζει τα κινέζικα σε συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μαρτυρία για τον υπνοθεραπευτή - «Είπε ότι στον υπνωτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ»

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς για GBL: «Το fair play είναι υπεράνω από το καθετί άλλο» - Το μήνυμα του Σλούκα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Θέλω η δικαιοσύνη απλά να κάνει τη δουλειά της» - Φορτισμένη η κατάθεση της Καρυστιανού

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ - Ζωντανά από την Νέα Υόρκη - Συμφωνία με το Ιράν μετά τις εκλογές

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Φρέσκα ή αποξηραμένα; Ποια βότανα προσφέρουν το περισσότερο μαγνήσιο

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού F-16 στη Γερμανία σε γήπεδο γκολφ: Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Μυστικό ταξίδι στη Γερμανία για πειραματική θεραπεία, έναν χρόνο πριν πεθάνει

17:27ΥΓΕΙΑ

Η απλή εξέταση ούρων που δίνει ένα πρώιμο σήμα καρδιαγγειακού κινδύνου

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί - Κάηκε σκεπή από κεραυνό

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στο ποτάμι μέσω φρεατίου - Τι απαντά η εταιρεία

17:02ΚΟΣΜΟΣ

«Οι άπιστοι του 21ου αιώνα» : Γιατί οι άνθρωποι εξακολουθούν να απατούν;

17:00ANNOUNCEMENTS

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων από την Eurobank

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στο ποτάμι μέσω φρεατίου - Τι απαντά η εταιρεία

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μαρτυρία για τον υπνοθεραπευτή - «Είπε ότι στον υπνωτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού F-16 στη Γερμανία σε γήπεδο γκολφ: Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13;

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα της ΝΔ με 11,8 μονάδες – Πώς αποτιμούν τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για πυρηνική ενέργεια - Στο επίκεντρο οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» - Σε τι στοχεύει η Άγκυρα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ