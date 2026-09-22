«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

Η σειρά καθήλωσε τους τηλεθεατές

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;
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  • Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί» θα προβληθεί απόψε στις 22:00 στον ALPHA.
  • Η Όλγα ζητά τη βοήθεια τριών αντρών για να ληστέψουν την τράπεζα Ανάπτυξης απέναντι από το ζαχαροπλαστείο.
  • Ο Μανώλης, πρώην συνέταιρος του άντρα της Όλγας, αρχικά αρνείται αλλά τελικά συμφωνεί να συμμετάσχει στην ληστεία.
  • Η σειρά έχει κερδίσει μεγάλο τηλεοπτικό κοινό από την πρώτη προβολή της στη δωρεάν τηλεόραση.
  • Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
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Η δραματική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «Ριφιφί», βγήκε στον αέρα της ελεύθερης τηλεόρασης τη Δευτέρα και κέρδισε μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών.

Απόψε, στις 22.00, η παραγωγή της COSMOTE TV επιστρέφει στον ALPHA με ένα καθηλωτικό δεύτερο επεισόδιο.

Η Όλγα στο ζαχαροπλαστείο, κλείνει κοινό ραντεβού με τους τρεις άντρες που τους έχει συστηθεί με άλλο όνομα και ως άλλη περσόνα και κάτω από τα έκπληκτα βλέμματά τους, τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε.

Τους ζητάει να την βοηθήσουν να ληστέψει την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο. Φεύγει αφήνοντάς τους να αποφασίσουν. Έπειτα ζητάει την βοήθεια και την σύμπραξη του Μανώλη, του πρώην συνεταίρου του άντρα της σε μάντρα με υλικά οικοδομών και κείνος μετά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, δέχεται, απελπισμένος από τα προσωπικά του.

Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

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