Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει «ριφιφί» στο Allwyn Game Time

Ο δημοφιλής ηθοποιός επιλέγει την dream team που θα εκτελέσει την τέλεια «κλοπή» ενός τροπαίου    

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει «ριφιφί» στο Allwyn Game Time
Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος μπαίνει στο στούντιο του Allwyn Game Time με τη νοοτροπία playmaker και μετατρέπει το challenge «Ριφιφί» σε μια καθαρά μπασκετική αποστολή. Στήνει την απόλυτη dream team με παίκτες-σύμβολα ικανούς να εκτελέσουν την τέλεια «κλοπή» ενός τροπαίου.

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Ριφιφί» της Cosmote TV, και της θεατρικής παράστασης «Festen», δηλώνει φαν του Ολυμπιακού και σχολιάζει τον αγώνα Βόλος-ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μιλάει με θαυμασμό για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αποκαλύπτει ότι λατρεύει τον Σακίλ ΜακΚίσικ, αποθεώνει τον Σάσα Βεζένκοφ και παραδέχεται ότι «γουστάρει» τον Εβάν Φουρνιέ.

Θυμάται ως κορυφαία αθλητική στιγμή της ζωής του την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, το 2013, στο Λονδίνο, φτιάχνει μια all-star guest list για ένα ιδανικό οικογενειακό τραπέζι και μοιράζεται μια θεατρική «ήττα» του.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

