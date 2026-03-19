Ξεσπά η αδελφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή! Αυτός σε έφτασε εκεί που έφτασες»

Ανθή Κουρεντζή

Κατά της Αγγελικής Ηλιάδη ξέσπασε η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, μετά την αποκάλυψη της τραγουδίστριας για τις συνθήκες της σχέσης της με τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2008.

Μιλώντας στο «Αλήθειες με τη Ζήνα» η Λίτσα Λαζαρίδη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της με τη δημόσια εξομολόγηση της τραγουδίστριας, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο προσβάλλει τη μνήμη του εκλιπόντος αδελφού της.

«Και αφού έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδελφός μου, γιατί δεν έχει χτυπήσει ποτέ την Πόπη, δεν την έχει βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά σχετικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί πάντα ήταν με την Πόπη. Δεν είχε χωρίσει, γι’ αυτό και ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη. Όμως η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών, όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα, που ήταν κερατωμένη, να το πω έτσι εγώ λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ, μα ποτέ, να κατηγορήσει τον αδελφό μου. Ήταν ένας πατέρας που δεν έλειπε από τα παιδιά του. Εμένα με πλήγωσε. Ο Μπάμπης πουλάει ακόμα και νεκρός», πρόσθεσε η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια να τον βγάζουν στο επίκεντρο και να βγαίνει ο κάθε ηλίθιος, να στο πω έτσι, να κατηγορεί τον αδελφό μου με χυδαιότητες. Άλλη τον έλεγε νταβατζή, άλλη τον έλεγε εκβιαστή. Να ακούς τέτοια πράγματα για τον νεκρό αδελφό σου εξαιτίας αυτής της κυρίας. Είναι όλα ψέματα. Ποτέ δεν ήταν κλεισμένη. Πάντα έβγαινε, πήγαινε όπου ήθελε. Το λάθος του αδελφού μου είναι ότι της πρόσφερε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να ντρέπεται γι’ αυτόν τον άνθρωπο που την ανέδειξε. Πουλούσε CD όσο ήταν στη ζωή και μετά το θάνατο του αδελφού μου τον πρώτο χρόνο. Τώρα δεν πουλάει η κυρία. Κατ’ αρχήν το παιδί της ήταν 3,5 χρονών. Έπρεπε να το μεγαλώσει σωστά και να του πει για τον πατέρα του ωραία πράγματα. Αυτό το παιδί τώρα μπορεί να μισεί τον πατέρα του».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Εγώ θα κάνω, όπως ορίζει ο νόμος για να σταματήσει πλέον να ασχολείται με τον νεκρό αδελφό μου. Έχασα τον πατέρα μου 26 Δεκεμβρίου. Ξέθαψα τον αδελφό μου και έβαλα τον πατέρα μου μέσα. Εκεί είναι και οι δύο μαζί και το γνωρίζουν αυτό. Επικοινώνησα με τον ανιψιό μου, μου είπε αν δεν κάνεις μήνυση θα έρθω να σας δω και στην Καβάλα, και του απαντάω: εγώ θα κάνω μήνυση. Και μου λέει ότι κακώς που δεν με ειδοποίησες στην κηδεία του παππού μου, θα ερχόμουν. Ζωντανός γιατί όταν ήταν δεν ερχόσουν; Και τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό ότι εγώ να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις, να δεις τη γιαγιά σου; Όχι αγόρι μου. Πρέπει να το θέλεις να έρθεις να τη δεις».

«Όταν η Αγγελική Ηλιάδη ήταν τραυματισμένη στο Ασκληπιείο της Βούλας, θυμάστε πώς αποκάλεσε τους δικούς της; Λέει ότι ο αδελφός μου την εκβίαζε, δεν την άφηνε να πηγαίνει στους δικούς της. Την απειλούσε και για το παιδί. Ας μας πει ο Βασίλης αν ήταν καλός πατέρας ή όχι. Όταν το παιδί βγήκε, είπε ο αδελφός μου ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Αν είχα απέναντί μου την Αγγελική Ηλιάδη θα της έλεγα ντροπή σου, γιατί ο Μπάμπης σε έφτασε εκεί που σε έφτασε. Το χρωστάς στον Μπάμπη. Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση. Η μαμά μου είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει στεναχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Έφερα γιατρό για να τη δει. Φοβήθηκα. Έχασα πρόσφατα τον πατέρα μου, να μην χάσω και τη μάνα μου έτσι άδικα», κατέληξε η Λίτσα Λαζαρίδη.

Novibet
