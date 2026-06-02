Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου

Τα ευρύματα «είναι σαν ένας σύγχρονος Κώδικας Ντα Βίντσι», σχολιάζουν οι αρχαιολόγοι - Μερικά αγγεία φέρουν εσωτερικές ανεξήγητες επιγραφές

Δημήτρης Μάνωλης

Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου
Camille Colonna, archaeologist in charge of operations, wearing a safety helmet, poses in front of Notre-Dame Cathedral during excavations in Paris, Monday, June 1, 2026. (AP Photo/Nicolas Garriga)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 που προκάλεσε την κατάρρευση της στέγης και του κωδωνοστασίου της Παναγίας των Παρισίων, ο καθεδρικός ναός αποκαταστάθηκε και άνοιξε ξανά στα τέλη του 2024. Σήμερα, η πόλη του Παρισιού σχεδιάζει να μεταμορφώσει την πλατεία μπροστά του, με δέντρα και σκιά, ώστε να γίνει πιο «δροσερή» απέναντι στους ολοένα και πιο θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

Όμως σε μια πόλη όπως το Παρίσι, τίποτα δεν μπορεί να σκαφτεί χωρίς πρώτα να εξεταστεί τι κρύβεται από κάτω, ώστε να μην καταστραφεί.

Έτσι, ένα τμήμα της πλατείας μπροστά στην Παναγία των Παρισίων έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο της γαλλικής αρχαιολογίας: μια ανοιχτή ανασκαφή, περιφραγμένη και διασχισμένη από ξύλινες διαδρομές, λίγα μόλις βήματα από τις ουρές των επισκεπτών.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη χαρακτηρίσει την ανασκαφή ως «την ανασκαφή του αιώνα».

«Είναι μια σπάνια ευκαιρία να εργαστούμε σε κάτι που πραγματικά αλλάζει την κατανόησή μας για την ιστορία του Παρισιού», δήλωσε η συντηρήτρια Λουσί Αλτενμπουργκ από τη μονάδα αρχαιολογίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ των εκατοντάδων ευρημάτων ξεχωρίζει ένα νόμισμα του 4ου αιώνα, με την εικόνα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αλλά και θραύσματα μεσαιωνικών αγγείων που φέρουν στο εσωτερικό τους ανεξήγητες κόκκινες επιγραφές, σημάδια που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί.

«Είναι σαν σύγχρονος Κώδικας Ντα Βίντσι», σχολιάζουν οι ερευνητές.

Οι πρώτες αρχαιολογικές ενδείξεις εμφανίζονται μόλις στα 50 εκατοστά, όμως στα 4 μέτρα βάθος οι επιστήμονες συνεχίζουν να ανασύρουν απομεινάρια της ιστορίας.

Κάθε μέρα μεταφέρονται δεκάδες κιβώτια ευρημάτων από το υπέδαφος, με αντικείμενα που παρέμεναν ανέγγιχτα για αιώνες.

Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει:

  • στρώματα από τη Μεροβίγγεια και Καρολίγγεια περίοδο (6ος–10ος αιώνας)
  • βαθύτερα ίχνη ρωμαϊκής συνοικίας του 4ου και 5ου αιώνα

Στην πράξη, περίπου 20 αιώνες ιστορίας έχουν «συμπιεστεί» σε μόλις 4 μέτρα εδάφους.

Από ρωμαϊκή Λουτετία στη μεσαιωνική Παρίσι

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A fragment bearing an inscription is photographed among artifacts discovered during excavations outside Notre-Dame Cathedral in Paris, Monday, June 1, 2026. (AP Photo/Nicolas Garriga)AP

Το σημερινό Παρίσι έχει τις ρίζες του στο Île de la Cité, όπου χτίστηκε αργότερα η Παναγία των Παρισίων. Στα ρωμαϊκά χρόνια η πόλη ήταν γνωστή ως Λουτετία και το κέντρο της βρισκόταν στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα.

Καθώς η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρεε, οι κάτοικοι μετακινήθηκαν προς το νησί, όπου ενίσχυσαν τον οικισμό με υλικά από παλαιότερα κτίρια. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει ακόμη και ρωμαϊκά αρχιτεκτονικά στοιχεία που επαναχρησιμοποιήθηκαν ως λιθόστρωτα.

Τα πιο πλούσια ευρήματα προέρχονται από παλιούς βόθρους κάτω από μεσαιωνικές κατοικίες, που λειτουργούσαν ως χώροι απόρριψης.

Εκεί εντοπίζονται ολόκληρα αγγεία, κύπελλα και κεραμικά που έχουν διατηρηθεί σχεδόν άθικτα για αιώνες, χάρη στις συνθήκες του εδάφους.

Ωστόσο, κάποια ευρήματα προβληματίζουν τους ειδικούς: μερικά αγγεία φέρουν εσωτερικές ανεξήγητες επιγραφές, των οποίων το νόημα παραμένει άγνωστο.

Νομίσματα που «ξαναζωντανεύουν» την ιστορία

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Archaeologist Lucie Altenburg shows a coin discovered during excavations outside Notre-Dame Cathedral in Paris, Monday, June 1, 2026. (AP Photo/Nicolas Garriga)AP

Τα νομίσματα που ανασύρονται αρχικά εμφανίζονται ως διαβρωμένοι μαύροι δίσκοι. Ωστόσο, με ακτινογραφία αποκαλύπτεται η μορφή του Μέγα Κωνσταντίνου.

Όπως εξηγούν οι αρχαιολόγοι, τέτοια ευρήματα βοηθούν στον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό των στρωμάτων της ανασκαφής.

Κάθε αντικείμενο μεταφέρεται στο κέντρο αρχαιολογίας του Παρισιού, το οποίο οι επιστήμονες αποκαλούν «τεράστιο αποθετήριο ιστορίας».

Η ανασκαφή θεωρείται σπάνια ευκαιρία, καθώς τέτοιου είδους έργα πραγματοποιούνται μόνο όταν ξεκινούν μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Το σχέδιο ανάπλασης της περιοχής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028, με 160 νέα δέντρα, σκιασμένους χώρους και υδάτινες επιφάνειες για μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι.

Οι αρχαιολόγοι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εδώ. Στόχος τους είναι να φτάσουν ακόμη πιο πίσω από τη ρωμαϊκή περίοδο, ίσως και στους πρώτους Γαλάτες κατοίκους της περιοχής.

«Η ελπίδα είναι να μπορέσουμε να πάμε ακόμη πιο βαθιά στον χρόνο από ποτέ», δήλωσε η Αλτενμπουργκ.

Το 2022 είχαν ήδη εντοπιστεί τάφοι και μια πλήρως διατηρημένη μολύβδινη σαρκοφάγος του 14ου αιώνα, πιθανόν υψηλόβαθμου αξιωματούχου.

Επίσης, βρέθηκαν στοιχεία από το αρχικό εικονοστάσιο του 13ου αιώνα, ενώ το 2023 επιβεβαιώθηκε ότι η Παναγία των Παρισίων ήταν ο πρώτος γοτθικός καθεδρικός όπου χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα σιδερένια συνδετικά στοιχεία στην κατασκευή της.

Η πυρκαγιά του 2019 αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία, ρίχνοντας νέο φως στην τεχνική του μεσαιωνικού οικοδομήματος.

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