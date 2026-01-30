«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

Το εμβληματικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, που έχει πάρει μορφή μέσα από τη θεατρική ματιά και καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, συνεχίζει τις επιτυχημένες παραστάσεις του στο «Θέατρον», του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Newsbomb

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα μεγάλα λογοτεχνικά μυθιστορήματα έχουν τη μοναδική ικανότητα να ξεπερνούν τον χρόνο, να μεταμορφώνονται με βάση τα δεδομένα κάθε εποχής και να επιστρέφουν στο παρόν με νέα δυναμική. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ιστορίες που γράφτηκαν αιώνες πριν, εξακολουθούν να μας συγκινούν, γιατί αναφέρονται σε διαχρονικά ζητήματα που μας απασχολούν ανέκαθεν. Ζητήματα όπως είναι ο έρωτας, η αδικία, η αποδοχή και τα οποία, στις μέρες μας, αναδεικνύονται πάνω σε θεατρικές σκηνές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εμβληματικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ που έχει πάρει μορφή μέσα από τη θεατρική ματιά και καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και συνεχίζει τις επιτυχημένες παραστάσεις του στο «Θέατρον», του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από τις 18 Οκτωβρίου 2025. Με τη συμμετοχή 20 ηθοποιών, η παράσταση προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να εξερευνήσουν τα μυστικά, τα πάθη και τις αντιθέσεις ενός Παρισιού που χαρακτηρίζεται από τη σκοτεινή, αλλά και τη διαχρονική του ομορφιά.

eikona5.jpg

Ένα διαχρονικό έργο με σύγχρονη ματιά

«Και ναι, βρισκόμαστε ξανά στο Παρίσι! Αυτή τη φορά, όμως, λίγο παλαιότερα, στα τέλη του Μεσαίωνα. “Η Παναγία των Παρισίων”, αυτό το εμβληματικό έργο που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες, μας παρουσιάζει μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή -και σε αρκετά σημεία κωμική- ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ», δηλώνει η σκηνοθέτρια του έργου, Κωνσταντίνα Νικολαΐδη.

Η ίδια είναι φανερά ενθουσιασμένη που, μετά τους «Άθλιους», καταπιάνεται με ένα ακόμα μεγαλειώδες έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, αλλά και που συναντιέται ξανά με τους ίδιους συνεργάτες (ηθοποιούς και συντελεστές) στην ίδια θεατρική σκηνή.

«Οι ήρωες, με κίνδυνο τη ζωή τους, μπλέκονται σε μία περιπέτεια που παρακολουθεί κανείς με κομμένη την ανάσα. Τσιγγάνοι και Παριζιάνοι, ιερείς και γκαργκόιλς, φρουροί, δικαστές και ποιητές! Ο Φρόλο, η Εσμεράλδα με την πανέξυπνη κατσίκα της, η τραγική φιγούρα μιας μάνας και φυσικά ο μοναχικός κωδωνοκρούστης της εκκλησίας, ο Κουασιμόδος! Όλοι αυτοί οι ήρωες γεννήθηκαν από την πένα του Ουγκώ, που έχει κάνει και σ' αυτό το μυθιστόρημα το θαύμα της», συνεχίζει, ελπίζοντας μέσα από τη νέα υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπως τη χαρακτηρίζει, να εμπνεύσουν και να συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους θεατές.

eikona4.jpg

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου

Ο Βίκτωρ Ουγκώ γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτωρ Ουγκώ υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον)»]

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

  • Τάσος Χαλκιάς
  • Βασιλική Ανδρίτσου
  • Ιβάν Σβιτάιλο
  • Μιχάλης Μαρκάτης
  • Νίκη Παλληκαράκη
  • Ορέστης Τρίκας
  • Χρυσάνθη Παπαλεβέντη
  • Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 115΄

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

  • VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 14€, Εξώστης: 12€
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους
  • Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatrongr
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

  1. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: tickets@theatron254.gr

«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ζημιές από την κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα – Σοβαρά προβλήματα στο Ματσούκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από ΙΧ που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

14:40LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Στάρμερ είδε την Απαγορευμένη Πόλη...σαν απλός τουρίστας - Η ιδιωτική ξενάγηση Τραμπ το 2017

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα φέτος οι αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga κατά της ICE: «Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο - Εύχομαι οι αρχηγοί να μας ακούν»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ισραηλινών αξιωματικών του IDF: Περίπου 70.000 οι νεκροί στη Γάζα

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

14:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε μίνι μάρκετ - Συνελήφθη ο δράστης μετά από καταδίωξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια στον μετανάστη που σκότωσε υπάλληλο ξενοδοχείου - Τη μαχαίρωσε με κατσαβίδι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αλφειό ποταμό: Πάνω από δέκα νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ