«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

Τα μεγάλα λογοτεχνικά μυθιστορήματα έχουν τη μοναδική ικανότητα να ξεπερνούν τον χρόνο, να μεταμορφώνονται με βάση τα δεδομένα κάθε εποχής και να επιστρέφουν στο παρόν με νέα δυναμική. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ιστορίες που γράφτηκαν αιώνες πριν, εξακολουθούν να μας συγκινούν, γιατί αναφέρονται σε διαχρονικά ζητήματα που μας απασχολούν ανέκαθεν. Ζητήματα όπως είναι ο έρωτας, η αδικία, η αποδοχή και τα οποία, στις μέρες μας, αναδεικνύονται πάνω σε θεατρικές σκηνές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εμβληματικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ που έχει πάρει μορφή μέσα από τη θεατρική ματιά και καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και συνεχίζει τις επιτυχημένες παραστάσεις του στο «Θέατρον», του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από τις 18 Οκτωβρίου 2025. Με τη συμμετοχή 20 ηθοποιών, η παράσταση προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να εξερευνήσουν τα μυστικά, τα πάθη και τις αντιθέσεις ενός Παρισιού που χαρακτηρίζεται από τη σκοτεινή, αλλά και τη διαχρονική του ομορφιά.

Ένα διαχρονικό έργο με σύγχρονη ματιά

«Και ναι, βρισκόμαστε ξανά στο Παρίσι! Αυτή τη φορά, όμως, λίγο παλαιότερα, στα τέλη του Μεσαίωνα. “Η Παναγία των Παρισίων”, αυτό το εμβληματικό έργο που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες, μας παρουσιάζει μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή -και σε αρκετά σημεία κωμική- ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ», δηλώνει η σκηνοθέτρια του έργου, Κωνσταντίνα Νικολαΐδη.

Η ίδια είναι φανερά ενθουσιασμένη που, μετά τους «Άθλιους», καταπιάνεται με ένα ακόμα μεγαλειώδες έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, αλλά και που συναντιέται ξανά με τους ίδιους συνεργάτες (ηθοποιούς και συντελεστές) στην ίδια θεατρική σκηνή.

«Οι ήρωες, με κίνδυνο τη ζωή τους, μπλέκονται σε μία περιπέτεια που παρακολουθεί κανείς με κομμένη την ανάσα. Τσιγγάνοι και Παριζιάνοι, ιερείς και γκαργκόιλς, φρουροί, δικαστές και ποιητές! Ο Φρόλο, η Εσμεράλδα με την πανέξυπνη κατσίκα της, η τραγική φιγούρα μιας μάνας και φυσικά ο μοναχικός κωδωνοκρούστης της εκκλησίας, ο Κουασιμόδος! Όλοι αυτοί οι ήρωες γεννήθηκαν από την πένα του Ουγκώ, που έχει κάνει και σ' αυτό το μυθιστόρημα το θαύμα της», συνεχίζει, ελπίζοντας μέσα από τη νέα υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπως τη χαρακτηρίζει, να εμπνεύσουν και να συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους θεατές.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου

Ο Βίκτωρ Ουγκώ γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτωρ Ουγκώ υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον)»]

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 115΄

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 14€, Εξώστης: 12€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatrongr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: tickets@theatron254.gr

«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης