Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

Ταινίες και σειρές της NBCUniversal θα προβάλλονται αποκλειστικά στη Nova

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!
Η Nova, ανακοινώνει την επίτευξη αποκλειστικής, πολυετούς συμφωνίας με την NBCUniversal Global TV Distribution για τα δικαιώματα πρώτης προβολής (first-run pay window) στην Ελλάδα και την Κύπρο για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της NBCUniversal.

Στις κινηματογραφικές ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema μέσω της συμφωνίας περιλαμβάνεται η βραβευμένη με Όσκαρ® ταινία “Anora”, που τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2025, καθώς και με Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Sean Baker και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Mikey Madison, καθώς και το επικό δράμα εποχής “The Brutalist”, το οποίο χάρισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Adrien Brody το 2025. Επιπλέον, το κοινό θα απολαύσει τα εντυπωσιακά μιούζικαλ και μοναδικά franchises “Wicked” και “Wicked: For Good”, με πρωταγωνίστριες τις Ariana Grande και Cynthia Erivo, καθώς και τα αριστουργήματα “Anemone” με τον Daniel Day-Lewis και “Bugonia” του Γιώργου Λάνθιμου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τις συνέχειες μεγάλων εισπρακτικών επιτυχιών όπως το “Jurassic World: Rebirth” με πρωταγωνίστρια τη Scarlett Johansson και το “Downton Abbey: The Grand Finale” με τον Dominic West. Παράλληλα, στο πρόγραμμα προστίθενται ταινίες με εξαιρετικό καστ, όπως το “Speak No Evil” με τον James McAvoy, το “Black Bag” με τους Cate Blanchett, Michael Fassbender και Pierce Brosnan, η ξεκαρδιστική κωμωδία “Nobody 2”, καθώς και η τρυφερή ιστορία αγάπης “The Sound of History” με τους ανερχόμενους αστέρες Paul Mescal και Josh O'Connor.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει αγαπημένες οικογενειακές επιτυχίες της NBCUniversal που ξεχώρισαν τόσο σε βραβεία όσο και στο box office, όπως οι συνέχειες των blockbusters “The Wild Robot”, “Despicable Me 4” και “How to Train Your Dragon”.

Τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova θα εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο με εμβληματικές κλασικές ταινίες της Universal από τη βιβλιοθήκη της NBCUniversal, μεταξύ των οποίων οι “E.T. the Extra-Terrestrial”, “American Gangster,” “Oblivion”, “Penguins of Madagascar”, “American Made”, “Boyhood”, “Lady Bird”, “In the Name of the Father” και πολλές ακόμη.

Στο τηλεοπτικό κομμάτι της συμφωνίας, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν μια επιλογή σειρών πρώτης προβολής από το Universal Studio Group, το Peacock και το Sky, προσφέροντας μια δυναμική μίξη αμερικανικού και βρετανικού περιεχομένου στα κανάλια Novacinema. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σειρά ψυχολογικού θρίλερ “All Her Fault,” παραγωγής της Carnival Films (μέρος των Universal International Studios), με πρωταγωνιστές τους Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning και Michael Peña. Επίσης, το “Under Salt Marsh”, μια εξάωρη βρετανική αστυνομική δραματική σειρά του Sky με τους Kelly Reilly και Rafe Spall. Ακόμη, το “Sweetpea” η βρετανική κωμική-θρίλερ σειρά, στην οποία η Ella Purnell είναι εκτελεστική παραγωγός και πρωταγωνιστεί ως Rhiannon, μια ήσυχη και αόρατη γυναίκα που αναπτύσσει μια εκδικητική και απελευθερωτική τάση για φόνο. Τέλος, το “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” του Peacock, που αφηγείται την ιστορία ενός από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στον κόσμο και των θυμάτων του.

Ο Michael Bonner, President, NBCUniversal Global TV Distribution, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Nova μέσω αυτής της πολυετούς συμφωνίας και συνεχίζουμε να προσφέρουμε ένα πλούσιο μείγμα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη κοινή μας δέσμευση να προσφέρουμε στους θεατές της περιοχής συναρπαστική ψυχαγωγία από το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο περιεχομένου της NBCUniversal».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επίτευξη της συμφωνίας με τη NBCUniversal Global TV Distribution, ένα από τα κορυφαία στούντιο του Hollywood που προσφέρει πλούσιο και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το premium περιεχόμενό μας, προσφέροντας στους συνδρομητές μας τις καλύτερες βραβευμένες ταινίες, κορυφαία blockbusters και premium σειρές. Παράλληλα, υποστηρίζει τον στόχο μας να παρέχουμε πλούσιο και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο μέσα από τα τέσσερα premium κανάλια Novacinema».

Σχετικά με τη Nova

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένας πλήρως ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού internet, συνδρομητικής τηλεόρασης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), που εξελίσσεται διαρκώς ώστε να προσφέρει ακόμη περισσότερα στους πελάτες της. Η Nova προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2027, για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και την ενίσχυση των premium υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Παράλληλα, η Nova μετασχηματίζει την ψηφιακή εμπειρία για ιδιώτες και επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και μια κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά με την NBCUniversal Global TV Distribution

Η NBCUniversal Global TV Distribution είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση και διανομή του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου της NBCUniversal σε συνδρομητικές και ελεύθερες υπηρεσίες σε όλες τις γραμμικές και streaming πλατφόρμες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και σε περισσότερες από 200 χώρες διεθνώς. Το χαρτοφυλάκιο περιεχομένου της NBCUniversal περιλαμβάνει μια εκτενή και ποικιλόμορφη βιβλιοθήκη με περισσότερες από 6.500 κινηματογραφικές ταινίες και 170.000 τηλεοπτικά επεισόδια, που περιλαμβάνουν σύγχρονους και κλασικούς τίτλους, προγράμματα χωρίς σενάριο, παιδικό περιεχόμενο, αθλητικά, ειδήσεις, προγράμματα μεγάλου και μικρού μήκους από τα Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night properties, DreamWorks Animation, Universal Pictures Content Group, Telemundo και πολλά ακόμη, καθώς και τοπικές παραγωγές από όλο τον κόσμο. Η Global TV Distribution αποτελεί τμήμα της Comcast NBCUniversal.

