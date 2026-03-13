Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων αποτελούν τη ναυαρχίδα των καναλιών. Ειδικά φέτος, όμως, η τηλεθέαση που σημειώνουν είναι σε πτωτική πορεία. Εξαίρεση, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, αποτελεί ο ALPHA.

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, από τις 19.00 έως τις 20.00, ο ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε 16,4% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, στον ΑΝΤ1, το δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου κατέγραψε 6,5% στο σύνολο και 5,7% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, η Εύα Αντωνοπούλου κατάφερε να σημειώσει 8,4% και 4,6% αντίστοιχα.

Από τις 20.00 έως τις 21.00, το MEGA με τη Ράνια Τζίμα βρέθηκε στο 11% του συνόλου και στο 10,8% του δυναμικού κοινού. Το STAR, με τη Μάρα Ζαχαρέα, έκανε 10,1% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Το ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη, κατέγραψε 9,8% στο σύνολο και 6,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Να σημειωθεί ότι η Σία Κοσιώνη είναι από τα πρόσωπα, που συζητιέται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Η άνκοργούμαν του ΣΚΑΪ έχει επιστρέψει στα πόστο της και κυκλοφορούν φήμες που θέλουν τη σχέση της με τον σταθμό να μην είναι στην καλύτερή της φάση. «Πηγές» από το Φάληρο αρνούνται ότι υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με την προοπτική της ενεργοποίησης του περιβόητου «+1».

