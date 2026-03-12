Τηλεθέαση: Πάτησαν κορυφή στη βραδινή ζώνη – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

Ο ALPHA έχει κάθε λόγο να «πειραματίζεται» με τις μετακινήσεις σειρών στον προγραμματισμό του, αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος του! Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, το «Σόι σου» σημείωσε 19% στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 18,7% του συνόλου και στο 19,5% του δυναμικού κοινού. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 18,9% του συνόλου και στο 15% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» κατέγραψε 13,5% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Το ριάλιτι μαγειρικής έχει ένα σταθερό κοινό, που αποδεικνύει ότι δεν αλλάζει συχνότητα και τα στελέχη έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν!

Στον ΑΝΤ1, οι «Ράδιο Αρβύλα» έκαναν 16,1% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Grand Hotel» σημείωσε 16,3% στο σύνολο και 10% στους τηλεθεατές 18-54. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 9,9% και 9,7% αντίστοιχα.

Στον ΣΚΑΪ, η σειρά «Τότε και τώρα» έκανε 9,7% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Wall», με τον Χρήστο Φερεντίνο, έκανε 5,6% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN και το «Real View», έκανε 2,1% και 2,4%. Να σημειωθεί ότι η εκπομπή, από την ερχόμενη Δευτέρα, μετακομίζει στη μεσημεριανή ζώνη προκειμένου να ανεβάσει στροφές στην τηλεθέαση.

