Πεζεσκιάν: Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X – παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Αυτό που έχει συμφωνηθεί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διακοπής του πολέμου και της έναρξης διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι, ενώ το Ιράν «έχει προετοιμαστεί για όλες τις επιλογές», έχει μάθει «να μην υποκύπτει στην ταπείνωση».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, δήλωσε: «Το μνημόνιο κατανόησης που έχει καταρτιστεί είναι το αποτέλεσμα μηνών συνεχούς διαλόγου».

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το μνημόνιο αποτελεί «έγγραφο υπερηφάνειας» για το Ιράν και επέμεινε ότι το Ιράν έχει προετοιμαστεί «για όλες τις επιλογές», παρά την προσωρινή συμφωνία.

Ο Τραμπ πάντως ανέφερε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξεκινώντας μια περίοδο 60 ημερών περαιτέρω διαπραγματεύσεων – μεταξύ άλλων και για το μέλλον των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν.

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