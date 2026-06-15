«Βουτιά» άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Snapshot Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 5% μετά τις ανακοινώσεις συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Η συμφωνία προβλέπει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για διεθνή ναυσιπλοΐα, με την επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία.

Υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τη διάρκεια της ελεύθερης διέλευσης από το Στενό, καθώς το Ιράν αναφέρει περίοδο 60 ημερών, ενώ οι ΗΠΑ θεωρούν πως θα παραμείνει ανοιχτό μόνιμα και χωρίς περιορισμούς.

Το Στενό του Ορμούζ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και η σταθερή ναυσιπλοΐα σε αυτό θεωρείται κρίσιμη για τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Snapshot powered by AI

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καταγράφοντας απώλειες που ξεπερνούν το 5%, μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο υποχωρεί κατά 5,14%, διαμορφούμενο στα 82,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση τον Ιούλιο καταγράφει πτώση 5,58%, στα 80,14 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ενώ το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ διευκρίνισε αργότερα ότι η επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας περάσματος αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και προγραμματίζεται στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παρά τις ανακοινώσεις, φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τους όρους της συμφωνίας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χωρίς τέλη θα ισχύσει μόνο για διάστημα 60 ημερών. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού ορίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η διαχείριση του περάσματος θα περάσει στο Ιράν και το Ομάν.

Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό και χωρίς περιορισμούς σε μόνιμη βάση.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας των εντάσεων και των επιθέσεων που είχαν σημειωθεί, είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ανησυχίες για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

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