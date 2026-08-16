Εύβοια: Ταχύπλοο έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένο ιστιοπλόο στην Ερέτρια - Δύο τραυματίες

Snapshot Ταχύπλοο σκάφος με τέσσερις Σέρβους επιβάτες συγκρούστηκε με αγκυροβολημένο ιστιοφόρο στην Ερέτρια Εύβοιας.

Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για ιατρική περίθαλψη.

Εθελοντές παρείχαν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο του ατυχήματος παρευρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού, αστυνομικές δυνάμεις και ο δήμαρχος Ερέτριας.

Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα. Snapshot powered by AI

Ατύχημα στη θάλασσα σημειώθηκε στην Ερέτρια Εύβοιας το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες συγκρούστηκε με αγκυροβολημένο ιστιοφόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από την «Τρελή Ροδιά» και όπως αναφέρει το evima, δύο από τους επιβάτες τραυματίστηκαν στο κεφάλι. Πρόκειται για συνολικά τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σκάφος, όλοι υπήκοοι Σερβίας, οι οποίοι για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έπεσαν πάνω στο ιστιοφόρο την ώρα που μπήκαν στο λιμάνι της Ερέτριας με το ταχύπλοο.

Σημαντική ήταν η συνδρομή εθελοντών οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι να έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Αμερικανού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τα αρμόδια στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

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