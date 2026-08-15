«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

Snapshot Ενεργοποιήθηκε από την Ελληνική Πολιτική Προστασία η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service για τη φωτιά στη Σκύρο.

Το αίτημα της Ελλάδας για εξειδικευμένα δορυφορικά δεδομένα έγινε άμεσα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράγονται και διατίθενται δωρεάν χαρτογραφικά προϊόντα που καλύπτουν τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Σκύρου.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν την πυρόσβεση, τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Στην ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την υγειονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη των δυνάμεων που μάχονται με τη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την ευρωπαϊκή υπηρεσία (κωδικός EMSR923). Το σχετικό αίτημα έγινε άμεσα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δρομολογώντας την παραγωγή και διάθεση εξειδικευμένων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα στοιχεία αυτά θα καλύψουν τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Σκύρου και θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης, της διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών και της αποτίμησης των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς.

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