Φωτιά στη Σκύρο - Νέο μήνυμα από το 112

Snapshot Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στη Σκύρο το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα.

Το 112 εξέδωσε οδηγίες εκκένωσης για τους κατοίκους στην περιοχή Πεύκο και τον οικισμό Άγιος Φωκάς λόγω της φωτιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Από την Κύμη Ευβοίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για ενίσχυση των δυνάμεων στο μέτωπο της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Νέο μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Σκύρου εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε πριν από περίπου δύο ώρες.

«Αν βρίσκεστε στη περιοχή Πεύκο, απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112 που εστάλη στις 18:15.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, περίπου στις 16:00, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου.

Στις 16:31 εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ ισχυρές είναι οι εναέριες δυνάμεις, καθώς έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας στη Σκύρο 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

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