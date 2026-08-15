Κόρινθος: Φωτιά στις Βαμβακές Περαχώρας, στο Λουτράκι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσοπασε σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας, μεταξύ των οποίων η Πυροπροστασία Δασών Λουτρακίου, ο ΣΔΑΚ «Διγενής», η εθελοντική ομάδα Αγίων Θεοδώρων και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Ειδικότερα, για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επίσης, παρέχουν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ.

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