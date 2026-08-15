Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα - Χωρίς ενεργό μέτωπο
Έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 17 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.
Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας.
Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έκαναν δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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