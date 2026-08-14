Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

Η Αυστραλία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για νέους ανθρώπους που αναζητούν καλύτερες οικονομικές απολαβές και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Dylan Juárez από την Αργεντινή, ο οποίος εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο και μοιράζεται στα social media εικόνες από την καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο στο οποίο εξηγεί πόσα χρήματα παίρνει για μια ημέρα εργασίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών. Όπως λέει, η δουλειά του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθαρισμό στεγών, με τον ίδιο να περνά πολλές ώρες κάτω από τον αυστραλιανό ήλιο.

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