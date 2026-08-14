Μία αληθινή ιστορία: Παιδικές φίλες αποδείχθηκαν αδελφές - Το DNA συμπλήρωσε το κομμάτι του παζλ

Μεγάλωσαν σε ορφανοτροφεία, πριν υιοθετηθούν και οι δύο στην Ολλανδία, όπου ζούσαν σε απόσταση 130 χλμ η μία από την άλλη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μία αληθινή ιστορία: Παιδικές φίλες αποδείχθηκαν αδελφές - Το DNA συμπλήρωσε το κομμάτι του παζλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Μίνα και Μινάλ, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφεία στην Ινδία και υιοθετημένες στην Ολλανδία, γνώρισαν η μία την άλλη ως έφηβες σε συγκέντρωση υιοθετημένων παιδιών.
  • Ένα τεστ DNA αποκάλυψε μετά από 15 χρόνια ότι είναι βιολογικές αδερφές, παρά το γεγονός ότι είχαν χάσει την επαφή στην ενήλικη ζωή.
  • Η ανακάλυψη του δεσμού μέσω του DNA έδωσε στις δύο γυναίκες αίσθημα πληρότητας και τερματισμού της μοναξιάς που ένιωθαν.
  • Η επανένωση έγινε στο Den Bosch με τις οικογένειές τους, όπου οι αδερφές ένιωσαν άμεση οικειότητα σαν να μην είχαν απομακρυνθεί ποτέ.
  • Η Μινάλ είχε μεταναστεύσει στη Γαλλία ενώ η Μίνα παρέμεινε στην Ολλανδία, μεγαλώνοντας σε διαφορετικές πόλεις με απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.
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Η Μίνα και η Μινάλ, με καταγωγή από την Ινδία, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφεία βρέθηκαν στην Ολλανδία, υιοθετημένες από δύο οικογένειες.

Γνώριζαν η μία την άλλη, όταν συναντήθηκαν ως έφηβες σε μια συγκέντρωση για υιοθετημένους.

Γρήγορα έγιναν στενές φίλες, πριν χάσουν την επαφή στην ενήλικη ζωή. Ένα τεστ DNA αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι βιολογικές αδερφές.

Σε συνέντευξή της στο Reuters, η Mίνα προσπάθησε να περιγράψει τη χαρά που ένιωθε. «Για χρόνια, ένιωθα μια τρύπα στην καρδιά μου», είπε. «Είναι σαν να βρέθηκε ένα κομμάτι παζλ που λείπει».

Η Mινάλ και η Μίνα δόθηκαν σε ορφανοτροφεία στην Ινδία ως βρέφη. Υιοθετήθηκαν από διαφορετικές ολλανδικές οικογένειες και μεγάλωσαν σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων, η μία στο Wilp και η άλλη στο Made.

Όταν γνωρίστηκαν το 1996, ένιωσαν μια ασυνήθιστα ισχυρή σύνδεση και γρήγορα έγιναν γρήγορα φίλες. Απομακρύνθηκαν καθώς μεγάλωναν, γνώρισαν τους συντρόφους τους και έγιναν μητέρες. Η Μινάλ μετανάστευσε στη Γαλλία.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, 15 χρόνια αφότου έχασε την επαφή, όλα άλλαξαν όταν η Mινάλ έκανε ένα τεστ DNA μέσω μιας εμπορικής διαδικτυακής βάσης δεδομένων. Έλαβε μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό της που έλεγε ότι τα αποτελέσματά της ήταν έτοιμα. «Το άνοιξα και έγραφε, Mίνα - αδερφή», είπε η Μινάλ στο Reuters. «Και δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν η Mίνα που ήξερα».

«Πάντα ήμουν περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που με αγαπούν και με φρόντιζαν. Αλλά κάπου μέσα μου, πάντα ένιωθα πολύ μόνη», είπε η Minal. «Πάντα ήλπιζα να βρω κάπου βιολογική οικογένεια». Βρίσκοντας τη Μίνα, της οποίας το DNA βρίσκεται στη βάση δεδομένων από το 2017, δεν αισθάνεται πλέον μόνη.

Συναντήθηκαν ξανά με τις οικογένειές τους, οι αδερφές ένιωσαν σαν να μην είχαν περάσει ποτέ χρόνο χωριστά. «Επιτέλους νιώθω πλήρης», είπε η Mίνα. «Και ναι, ξέρω ότι είναι πολλά, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά».

«Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδερφές», είπε η Minal. «Ήμασταν αδερφές όλη την ώρα, αλλά δεν ξέραμε».

Δείτε τη συγκινητική συνάντησή τους

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