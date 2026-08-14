Η Μαρίνα Βερνίκου εντυπωσιάζει κάνοντας surfing στα καταγάλανα νερά της Σαντορίνης - Βίντεο

Η Μαρίνα Βερνίκου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σαντορίνη. Ως λάτρης των θαλάσσιων σπορ, η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο όπου κάνει surfing φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό που αναδείκνυε τη καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Με φόντο το χαρακτηριστικό μπλε του Αιγαίου, η Μαρίνα Βερνίκου φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι, επιλέγοντας δραστήριες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και μεταφέροντας μέσα από το Instagram λίγη από την ανεμελιά των διακοπών της.

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Οι συμβουλές της Μαρίνας Βερνίκου στους λουόμενους που θα συναντήσουν λαγοκέφαλο

Τις δικές της συμβουλές για το τί πρέπει να κάνουμε εάν δούμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα δίνει η γνωστή φωτογράφος και σχεδιάστρια Μαρίνα Βερνίκου σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η Μαρίνα Βερνίκου εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι αν συναντήσουν το συγκεκριμένο ψάρι το οποίο έχει γίνει… κεντρικό θέμα συζήτησης στις παραλίες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αρκεί να τηρούνται οι βασικές οδηγίες ασφαλείας:

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε.

Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

https://www.instagram.com/reel/Dbu7VgDiCra/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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