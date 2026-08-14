Οι νέοι θρύλοι του μπάσκετ: Ντοκ Ρίβερς, Μάικ Ντ’Αντόνι και άλλοι – Η νέα λαμπρή κλάση του 2026

Η κλάση του 2026 του Naismith Basketball Hall of Fame περιλαμβάνει εννέα σημαντικές προσωπικότητες του μπάσκετ, μεταξύ των οποίων θρύλους του WNBA, προπονητές του NBA και του κολεγιακού μπάσκετ, καθώς και την εμβληματική γυναικεία Ολυμπιακή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1996, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες της Ατλάντα.

Μεταξύ των νέων μελών που επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Βόρειας Αμερικής είναι ο Τζόι Κρόφορντ, ένας από τους μακροβιότερους διαιτητές στην ιστορία του NBA, ο οποίος μέτρησε 39 χρόνια παρουσίας στα παρκέ, από το 1977 έως το 2016.

Στην κλάση εντάσσεται κι ο προπονητής του κολεγιακού μπάσκετ, Μαρκ Φιου, ο οποίος έχει οδηγήσει τους Gonzaga Bulldogs σε 25 συνεχόμενες συμμετοχές στο NCAA. Τιμητική θέση έχει και ο πρώην NBAer, Αμάρε Στάντεμαϊρ.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί ακόμη ένα από τα νέα μέλη του Hall of Fame, μετρώντας 27 σεζόν ως πρώτος προπονητής στο NBA. Στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του περιλαμβάνονται η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008, καθώς και περισσότερες από 1.000 νίκες ως προπονητής στους Ορλάντο Μάτζικ, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Μιλγουόκι Μπακς.

Η Επιτροπή Γυναικείου Μπάσκετ επέλεξε την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1996, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Στην κλάση του 2026 εντάσσονται ακόμη τρεις κορυφαίες παίκτριες του WNBA: Η Έλενα Ντελ Ντόνε, δύο φορές MVP (2015, 2019), η Τσαμίκ Χόλντσκλο, νούμερο 1 επιλογή στο Ντραφτ του WNBA το 1999 και η Κάντας Πάρκερ, τρεις φορές πρωταθλήτρια, δύο φορές MVP και δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης.

Την κλάση συμπληρώνει, από την Επιτροπή Συνεισφοράς, ο Μάικ Ντ’Αντόνι, δύο φορές προπονητής της χρονιάς στο NBA (2005, 2017), ο οποίος είχε επίσης ρόλο βοηθού προπονητή στην εθνική ομάδα ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Η κλάση του Basketball Hall of Fame για το 2026

Επιτροπή Βόρειας Αμερικής

Τζόι Κρόφορντ: Διαιτητής του NBA για 39 σεζόν (1977 – 2016).

Διαιτητής του NBA για 39 σεζόν (1977 – 2016). Μαρκ Φιου: Προπονητής των Gonzaga Bulldogs από το 1999.

Προπονητής των Gonzaga Bulldogs από το 1999. Ντοκ Ρίβερς: 27 σεζόν ως προπονητής στο NBA.

27 σεζόν ως προπονητής στο NBA. Αμάρε Στουντεμάιρ: 14 χρόνια καριέρας στο NBA.

Επιτροπή Γυναικείου Μπάσκετ

Η εθνική ομάδα γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών 1996: Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Έλενα Ντελ Ντόνε: Δύο φορές MVP του WNBA (2015, 2019).

Δύο φορές MVP του WNBA (2015, 2019). Τσαμίκ Χόλντσκλο: Νούμερο 1 επιλογή στο Ντραφτ του WNBA το 1999.

Νούμερο 1 επιλογή στο Ντραφτ του WNBA το 1999. Κάντας Πάρκερ: Τρεις φορές πρωταθλήτρια WNBA, δύο φορές MVP και δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης

Επιτροπή Συνεισφοράς