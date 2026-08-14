Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

Snapshot Σήμερα Πέμπτη επικρατούν βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση, φτάνοντας τοπικά έως 36 βαθμούς σε Ιόνιο, δυτικά και νότια ηπειρωτικά, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και δυτικά, με βόρειους ανέμους 3-9 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 36 βαθμούς ανάλογα με την περιοχή.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου προβλέπεται μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με τοπικές βροχές κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα 16-17 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 14 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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