Δένδιας για εισβολή στην Κύπρο: «Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η μνήμη της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο διατηρείται παρά τα χρόνια που πέρασαν.

Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τιμήθηκε η μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνούν τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Δένδιας έκανε ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ.

Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους» έγραψε στο μήνυμά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.