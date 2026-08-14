Φθιώτιδα: Παραλίγο να πνιγεί Kite surfer στις Ράχες μετά από ατύχημα

Snapshot Ένας 57χρονος Kite Surfer στις Ράχες Φθιώτιδας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα μετά από ατύχημα, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Οι ιδιοκτήτες σχολών Kite Surf και μια γιατρός που βρισκόταν στην παραλία παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση του άνδρα πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια από το ΕΚΑΒ, αντιμετωπίζοντας επιπλέον κατάγματα εκτός από το πνιγμό.

Η γιατρός τόνισε τη σημασία της γνώσης βασικών τεχνικών υποστήριξης της ζωής, επισημαίνοντας ότι δεν απαιτείται ιατρική ειδικότητα για να προσφέρει κανείς ουσιαστική βοήθεια σε επείγουσες καταστάσεις.

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμη σε καταστάσεις κινδύνου και να σώσει ζωές. Snapshot powered by AI

Ένας 57χρονος, ο οποίος ασχολείται εδώ και χρόνια με το Kite Surf, είχε ατύχημα στη θάλασσα στις Ράχες Φθιώτιδας και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς στο σημείο βρέθηκαν άνθρωποι που γνώριζαν πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και έδρασαν άμεσα.

Οι ιδιοκτήτες των δύο σχολών Kite Surf που βρίσκονται στον Φάρο έσπευσαν να τον βγάλουν από τη θάλασσα. Στην παραλία βρισκόταν, παράλληλα, μία γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ασχολείται επίσης εδώ και χρόνια με το Kite Surf στις Ράχες. Μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό της, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της κατάστασής του, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Ο 57χρονος διακομίστηκε από τους διασώστες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς εκτός από την ποσότητα νερού που είχε καταπιεί, είχε υποστεί και κατάγματα.

«Όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε και ο καθένας έκανε αυτό που χρειαζόταν, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο που βρέθηκε σε κίνδυνο», ανέφερε στο LamiaReport η γιατρός, η οποία κάνει ειδικότητα στην Οικογενειακή Ιατρική στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της γνώσης βασικών τεχνικών υποστήριξης της ζωής, επισημαίνοντας πως δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος γιατρός για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Η νεαρή γιατρός και Kite surfer τόνισε ότι η γνώση των βασικών αρχών πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια κρίσιμη στιγμή.