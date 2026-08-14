Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα λόγω της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων των υπολοίπων διαμερισμάτων.

Για τo συγκεκριμένο περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή.

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