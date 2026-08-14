Θεσσαλονίκη: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και έπεσαν σε άλλα... έξι

Snapshot Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου στη Θεσσαλονίκη.

Από τη σύγκρουση, τα οχήματα έχασαν τον έλεγχο και έπεσαν πάνω σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινητών, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

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