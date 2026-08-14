Αρκούδα εισέβαλε τρεις φορές σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Έφυγε με… σάντουιτς στο στόμα - Βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αρκούδα εισέβαλε τρεις φορές σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Έφυγε με… σάντουιτς στο στόμα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε τρεις φορές σε σπίτι στη λίμνη Τάχο της Καλιφόρνιας αναζητώντας φαγητό.
  • Η αρκούδα μπήκε από παράθυρο, σπάζοντας ή παραμερίζοντας τη σίτα.
  • Επέστρεψε στο σπίτι τρεις φορές επειδή εντόπισε εύκολη πρόσβαση σε τροφή.
  • Έφυγε τελικά από το σπίτι κρατώντας ένα συσκευασμένο σάντουιτς στο στόμα της.
  • Το περιστατικό καταδεικνύει τη συχνή παρουσία μαύρων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές λόγω προσέλκυσης από ανθρώπινη τροφή.
Snapshot powered by AI

Μια πεινασμένη μαύρη αρκούδα κατάφερε να εισβάλει ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές σε σπίτι στο λίμνη Τάχο της Καλιφόρνια, αναζητώντας κάτι να φάει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα και το βίντεο έχει προκαλέσει γέλιο, καθώς το ζώο φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο ένα συγκεκριμένο σνακ.

Έσπασε τη σίτα και μπήκε στο σπίτι

Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να πλησιάζει το σπίτι και να βρίσκει τρόπο να περάσει από ένα παράθυρο υπνοδωματίου.

Αφού φαίνεται να σπάει τη σίτα του παραθύρου, καταφέρνει να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια βγαίνει από το ίδιο σημείο.

Η επίσκεψή της, όμως, δεν ήταν τυχαία, καθώς φαίνεται πως είχε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να βρει φαγητό.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως η αρκούδα δεν περιορίστηκε σε μία επίσκεψη.

Σύμφωνα με το βίντεο, επέστρεψε στο σπίτι τρεις διαφορετικές φορές, μπαίνοντας και βγαίνοντας από το παράθυρο.

Η συμπεριφορά της δείχνει πως είχε αντιληφθεί ότι στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε φαγητό και δεν δίστασε να επιστρέψει για περισσότερα.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή καταγράφεται στο τέλος, όταν η αρκούδα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι έχοντας ένα συσκευασμένο σάντουιτς στο στόμα.

Έτσι, η πεινασμένη επισκέπτρια όχι μόνο κατάφερε να περάσει από το παράθυρο, αλλά έφυγε τελικά από το σπίτι έχοντας κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο είχε έρθει.

Το περιστατικό στη λίμνη Τάχο αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της συχνής παρουσίας μαύρων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της περιοχής, όπου τα ζώα μπορούν να προσελκυστούν από την εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπινη τροφή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΕΥ ΖΗΝ

7 ροφήματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες για τη βέλτιστη ενυδάτωση

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τον Δεκαπενταύγουστο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βυτιοφόρο: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο 64χρονος μοναδικός κάτοικος σε «χωριό-φάντασμα» της Ισπανίας: Ζει μόνος εκεί εδώ και 12 χρόνια

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στον Κάλαμο: Η στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι – Δείτε βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Παραλίγο να πνιγεί Kite surfer στις Ράχες μετά από ατύχημα

10:00ANNOUNCEMENTS

Πώς τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανοίγουν νέες επαγγελματικές προοπτικές

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόρτλαντ: Δύο κατσίκες μπήκαν χαλαρές σε αστικό λεωφορείο σαν...κανονικοί επιβάτες - Δείτε βίντεο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Tα πανηγύρια και τα έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά

09:40NEWSBOMB

Πόσα χιλιόμετρα διένυσε το Nissan Qashqai e-POWER με ένα μόνο ρεζερβουάρ;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός: «Η έκταση που κάηκε στη Σίβηρη δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Απάτες: Εξαπατούν πολίτες τηλεφωνικά με μίμηση φωνής μέσω AI

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε υπό κατασκευή σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού - Τουλάχιστον επτά νεκροί, τρεις αγνοούμενοι

09:12LIFESTYLE

Λίλα Μπακλέση: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο - «Μου πήρε 27 ώρες για να τον συνταντήσω»

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα εισέβαλε τρεις φορές σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Έφυγε με… σάντουιτς στο στόμα - Βίντεο

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Για τα πανηγύρια: Δεκαπενταύγουστος με κλαρίνα, μπουζούκια, βιολιά, ψητό και θρησκευτική κατάνυξη– Το «Γλέντι» και οι τραγουδιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Για τα πανηγύρια: Δεκαπενταύγουστος με κλαρίνα, μπουζούκια, βιολιά, ψητό και θρησκευτική κατάνυξη– Το «Γλέντι» και οι τραγουδιστές

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βυτιοφόρο: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός τουρίστας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο της Ζακύνθου παρά τις απαγορεύσεις

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στον Κάλαμο: Η στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι – Δείτε βίντεο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

10:08ΚΟΣΜΟΣ

17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αλλάζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ: Τέλος η υψηλή τεχνολογία, επιστροφή ... στον ατμό

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ρεσιτάλ ανομίας στην πισίνα που πνίγηκε ο 4χρονος - Παράνομος ο χώρος, είχε λήξει η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη - «Μίλησε» το βίντεο

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Από Αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Μάρκο Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η κρυφή χρήση AI: Η απόφαση-σταθμός της ΕΕ που αλλάζει το τοπίο στο διαδίκτυο

20:11ΥΓΕΙΑ

Πάνω κάτω τρέχοντας τις σκάλες για 3 λεπτά - Mειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 13 καρκίνων

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ