Καστοριά: Νεκρή βρέθηκε μεγάλη αρκούδα - Εξετάζεται το ενδεχόμενο πυροβολισμού

Snapshot Η αρκούδα, αρσενικό βάρους 250 έως 300 κιλών, ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και είχε πεθάνει πριν από τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς εντόπισε το ζώο κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της άγριας πανίδας.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρκούδα πυροβολήθηκε, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Νεκρή εντοπίστηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική περιοχή κοντά σε ποτάμι, στον νομό Καστοριάς, με τις πρώτες ενδείξεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει πέσει θύμα πυροβολισμού.

Το ζώο, ένα ενήλικο αρσενικό βάρους περίπου 250 έως 300 κιλών, βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε πεθάνει εδώ και τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Την αρκούδα εντόπισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αντιλήφθηκε την παρουσία του νεκρού ζώου από την έντονη μυρωδιά.

Ο ίδιος βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας, έχοντας τοποθετήσει, μαζί με ερευνητική ομάδα, κάμερες καταγραφής.

Όπως σημείωσε, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εκτιμάται ότι η αρκούδα έχει πυροβοληθεί, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατός της.