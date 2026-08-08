Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πότε συναντήθηκε για τελευταία φορά με τον Χάρι - Το ιστορικό της διαμάχης

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχουν επικοινωνία και δεν αντάλλαξαν κουβέντα ή βλέμμα στη στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023.

Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση ήταν στην κηδεία του θείου τους το 2024, όπου κράτησαν αποστάσεις και δεν αλληλεπίδρασαν.

Η ρήξη ξεκίνησε με την αποχώρηση Χάρι και Μέγκαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και επιδεινώθηκε από αποκαλύψεις και οικογενειακές εντάσεις.

Ο Χάρι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία για επανασύνδεση με την οικογένειά του, αλλά ο Ουίλιαμ δεν έχει ανταποκριθεί.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε το πρώτο βήμα επαναπροσέγγισης με τον Χάρι το 2025, με ιδιωτική συνάντηση και πρόσφατη οικογενειακή συνάντηση στο Χάιγκροβ Χάους. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν άφαντος κατά την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο. Την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, είχαν μια συνάντηση-σταθμό με τον βασιλιά Κάρολο -την πρώτη τους από τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2022- ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγωνιζόταν στο φιλανθρωπικό τουρνουά πόλο Royal Charity Polo Cup στο Γκρέιτ Παρκ του Ουίνδσορ, με το πρόγραμμά του να είναι υπερβολικά επιβαρυμένο για να βρει χρόνο για τον αποξενωμένο αδελφό του.

Πότε όμως, ήταν η τελευταία φορά που οι γιοι του βασιλιά Καρόλου ήρθαν τετ α τετ; Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού HELLO!, οι δύο πρίγκιπες συνεχίζουν να μην έχουν καμία επικοινωνία. Η τελευταία φορά που ο Ουίλιαμ και ο Χάρι εμφανίστηκαν μαζί δημοσίως ήταν στη στέψη του πατέρα τους, τον Μάιο του 2023. Παρότι συμμετείχαν στην ίδια πομπή, παρακάθισαν σε διαφορετικές θέσεις μέσα στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Ο Δούκας του Σάσσεξ κάθισε δύο σειρές πίσω από τον αδελφό του, μαζί με τις εξαδέλφες του, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία.

Οι δύο τους δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα ούτε κουβέντα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τελετής, ενώ ο Χάρι αναχώρησε από τη Βρετανία σχεδόν αμέσως μετά, επιστρέφοντας στην Καλιφόρνια για τα γενέθλια του πρίγκιπα Άρτσι.

Η τελευταία δια ζώσης συνάντηση

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Οι δύο τους συνυπήρξαν ιδιωτικά στην κηδεία του θείου τους, Λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους, στο Νόρφολκ, τον Αύγουστο του 2024. Παρέστησαν και οι δύο στη νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίας στο Σνέτισχαμ, αποτίοντας φόρο τιμής στον γαμπρό της αείμνηστης μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Αν και δεν υπάρχουν φωτογραφίες από την τελετή, αναφέρεται ότι δεν μίλησαν ούτε κάθισαν μαζί.

Πηγή εκ των έσω είχε δηλώσει τότε στην εφημερίδα The Sun ότι επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις μέσα στην εκκλησία, μια απόφαση που υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ τους.

Τα αίτια της ρήξης

Η σχέση των δύο αδελφών διαταράχθηκε σοβαρά όταν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν στις αρχές του 2020 να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε όταν το ζευγάρι άρχισε να δημοσιοποιεί εσωτερικές οικογενειακές τριβές μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων, το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Netflix, αλλά και την αυτοβιογραφία του Χάρι με τίτλο «Spare», που έφερε στο φως το παρασκήνιο της βασιλικής οικογένειας.

Ο νεότερος αδελφός αποδίδει τη ρήξη στο διαχρονικό του συναίσθημα ότι αντιμετωπιζόταν ως η «ρεζέρβα» της οικογένειας, την ώρα που ο Ουίλιαμ προετοιμαζόταν για την άνοδο στον θρόνο υπό αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο.

Η ένταση φαίνεται πως οξύνθηκε όταν ο Χάρι άρχισε να βγαίνει με τη Μέγκαν το 2016, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι ο αδελφός του τον συμβούλευσε να μην βιαστεί να παντρευτεί. Στο βιβλίο του, ο Χάρι περιγράφει μάλιστα ένα περιστατικό σωματικής βίας το 2019 στο Νοτινγκχάμ Κότατζ. Ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά, στον οποίο ο Ουίλιαμ χαρακτήρισε τη Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «επιθετική», ο αδελφός του τον έπιασε από τον γιακά και τον έριξε στο πάτωμα.

Παρά τις πρόσφατες φήμες που θέλουν τους δύο πρίγκιπες να έχουν αποκαταστήσει την επαφή τους, το HELLO! επιβεβαιώνει ότι αυτό δεν ισχύει και ότι οι σχέσεις τους παραμένουν στο σημείο μηδέν.

Η προσέγγιση με τον βασιλιά Κάρολο

Αντίθετα, ο Δούκας του Σάσσεξ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για επανασύνδεση με την οικογένειά του, με πιο χαρακτηριστική τη συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο του 2025:

«Θα ήθελα πολύ μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου. Δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε αυτή τη διαμάχη. Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ακόμα ο πατέρας μου, αλλά δεν μου μιλάει εξαιτίας αυτών των θεμάτων ασφαλείας», είχε δηλώσει ο Χάρι, προσθέτοντας ωστόσο ότι η απόφαση ανήκει σε εκείνους: «Αν δεν το θέλουν, είναι εντελώς δικό τους θέμα».

Το πρώτο βήμα επαναπροσέγγισης έγινε όταν ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Χάρι για ένα ωριαίο ιδιωτικό τσάι στο Κλάρενς Χάους τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ωστόσο, το ισχυρότερο δείγμα ότι ο πάγος άρχισε να λιώνει ήρθε μόλις τον περασμένο μήνα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους -τον επτάχρονο πρίγκιπα Άρτσι και την πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ- στην ιδιωτική τους κατοικία στο Χάιγκροβ Χάους. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Χάρι νιώθει «αναζωογονημένος και γεμάτος ενέργεια» έπειτα από αυτή την οικογενειακή συνάντηση.

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